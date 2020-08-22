Уроки расправы над Чаушеску. Почему спустя 30 лет румыны пожалели о том, как поступили со своим лидером

Как Чаушеску превратился в объект ненависти, а затем уже посмертно стал самым популярным политиком в современной Румынии.

Белорусские протесты против Александра Лукашенко стали главной темой последних дней. В то время как всё больше жителей страны выступают против президента, он подливает масла в огонь, заявляя, что "не отдаст страну даже после смерти".

На фоне этих событий всё чаще упоминается Николае Чаушеску — румынский лидер с наиболее драматичной судьбой из всех руководителей государств, входивших в социалистический лагерь. Начав свою карьеру с всенародного обожания, Чаушеску закончил тем, что оказался единственным лидером в Восточной Европе, лишившимся жизни после потери власти. Однако после его смерти стали происходить такие события, что несколько лет спустя Чаушеску посмертно вернул себе звание самого популярного политика Румынии, а тех, кто его сверг, в настоящее время судят.

Всеобщее обожание

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Николае Чаушеску пришёл к власти в 1965 году после смерти прежнего лидера Георгиу-Дежа. Чаушеску был скорее компромиссной фигурой, но быстро смог завоевать всеобщие симпатии, играя роль прогрессивного лидера. В пику предшественнику Чаушеску ослабил контроль над обществом и начал активно заявлять о себе как о независимом лидере.

В 1968 году Чаушеску завоевал симпатии ещё и западного мира. Он демонстративно поддержал "Пражскую весну" и лично приезжал в Прагу поддержать Дубчека. Он публично осудил ввод войск Варшавского договора в Чехословакию и созвал в Бухаресте 100-тысячный митинг, на котором открыто выступил против вторжения.

Многовекторность

Так началась политика многовекторности, которая в конце концов и сослужила дурную службу Чаушеску. Он с самого начала ориентировался на югославского лидера Тито, который умело играл на противоречиях между странами капиталистического и социалистического лагерей и брал от всех по максимуму.

Чаушеску удалось добиться вывода советских войск из Румынии и закрытия военных баз. Он регулярно публично выступал против некоторых советских решений. Так, он осудил вторжение в Афганистан и демонстративно послал своих спортсменов на американскую Олимпиаду 1984 года, которую все страны соцлагеря бойкотировали. На этом фоне Чаушеску задумал превратить свою находившуюся на периферии страну в Великую Румынию, которая станет полноправным мировым игроком и на равных будет решать вопросы с великими державами.

Ключевым этапом на пути к Великой Румынии, по замыслу Чаушеску, было превращение страны в одного из крупнейших нефтяных игроков. В начале 70-х из-за нефтяного эмбарго, объявленного арабскими странами, цены на нефть и горючее взлетели до небес. Румыния как обладательница весьма крупных запасов нефти стала одним из главных выгодоприобретателей в этой ситуации. Чаушеску решил поставить на карту всё и взял в западных странах колоссальные кредиты на строительство нескольких огромных нефтеперерабатывающих заводов.

Чаушеску надеялся, что сверхприбылей от этих заводов хватит для того, чтобы очень быстро расплатиться с кредиторами. Это и стало его главной ошибкой. На строительство НПЗ ушло на несколько лет больше, чем ожидалось. К этому моменту нефтяной кризис миновал, и цены на нефть упали в несколько раз.

Экономический крах

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Чаушеску посчитал выше своего достоинства просить кредиты у СССР, поэтому обратился за помощью к МВФ, чтобы рассчитаться по старым долгам. МВФ кредит выделил при условии урезания социальных расходов. Но и здесь Чаушеску совершил критическую ошибку. Решив во что бы то ни стало поразить мир, он приказал рассчитаться по долгам раньше срока. А это в условиях государственной плановой экономики означало урезание всех расходов вообще. Программа Великой экономии, объявленная Чаушеску, заключалась в том, что абсолютно всё, произведённое в Румынии, отправляется на экспорт. В стране остаётся лишь необходимый минимум, позволяющий не умереть от голода.

Нетрудно догадаться, что стало результатом подобной политики. В Бухаресте ещё поддерживался более-менее сносный уровень жизни, хотя и весьма невысокий. Провинция же буквально вернулась в XIX век. Электричество и горячую воду давали на несколько часов в неделю. Использование автомобилей и прочего транспорта было ограничено.

Все радиостанции и телеканалы, кроме одного государственного, были закрыты. Но и тот в целях экономии вещал не более двух-трёх часов в день. Цены на все товары выросли в несколько раз, а зарплаты упали. Уже с начала 80-х за пределами Бухареста вернулись к карточной системе распределения основных продуктов.

Политический крах

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В конце концов ошибки Чаушеску привели к тому, что из популярного лидера он превратился в фигуру, которая раздражает всех. Венгры (крупнейшее меньшинство) с завистью смотрели на венгерский "гуляш-коммунизм". Немцы (ещё одно меньшинство) с грустью мечтали о "витрине социализма" — ГДР. Номенклатура была недовольна тем, что её фактически отстранили от управления страной, а все решения принимал лично Чаушеску (в СССР после Сталина все вопросы решались коллективным обсуждением в политбюро). Сами румыны завидовали Молдавии, которая при всех экономических проблемах СССР 80-х выглядела страной изобилия в сравнении с ними.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стал категорический отказ Чаушеску от реформ. В то время, как по всей Восточной Европе с началом перестройки происходили изменения, Чаушеску их раскритиковал, заявив, что всё останется по-прежнему.

К этому времени против лидера уже сформировалась широкая коалиция, в которую входили все: армейский генералитет, часть партийной номенклатуры и даже некогда влиятельные сталинисты, входившие в окружение Георгиу-Дежа. Даже Секуритате — могущественная госбезопасность, — всегда считавшаяся его опорой, перешла на сторону пока ещё теневой оппозиции.

Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнула вся страна. Началось всё с венгерского меньшинства, давно обиженного на Чаушеску за лишение их автономии. Волнения из-за преследований одного из пасторов быстро были поддержаны румынским большинством. После столкновений в Тимишоаре на улицы стали выходить и в других городах. Министр обороны отказался подавлять волнения и в знак протеста покончил с собой. После этого армия отказалась подчиняться Чаушеску, а генералитет почти в полном составе перешёл на сторону восставших. Чаушеску попытался выступить на митинге своих сторонников, но подвергся обструкции и экстренно покинул его. Теперь помощи ждать было неоткуда.

Судебный фарс

Импровизированный суд над Чаушеску был самой настоящей пародией на правосудие, причём этот фарс сняли на видеоплёнку и показали всему миру, что вызвало недоумение в остальных странах. Например, США публично раскритиковали суд над свергнутым лидером Румынии.

Сам суд длился чуть более часа. Чаушеску с женой были обвинены в геноциде румын, хищении миллиардов, размещённых на счетах в швейцарских банках, и без каких-либо доказательств признаны виновными и приговорены к смертной казни. Назначенные им адвокаты не защищали супругов и присоединились к обвинителю, требуя казнить подзащитных. Хотя обвинитель дал им десять дней на подачу апелляции, сразу же после приговора их вывели на улицу и расстреляли.

Трансляция судебного слушания по телевидению. Фото © Peter Turnley / Corbis / VCG via Getty Images

Вскоре после этого генерал Попа (обвинитель на суде) стал утверждать, что опасается за свою жизнь, попытался получить политическое убежище в США, но через три месяца был найден мёртвым. По официальной версии, он покончил с собой.

Бойня

Почти все жертвы революции погибли уже после свержения Чаушеску. Всё из-за того, что "Фронт национального спасения", захвативший власть в результате переворота, разжигал панику и сеял безумие. В прямом эфире кричали про нанятых Чаушеску арабских наёмников-террористов, которые якобы расстреливают людей прямо на улицах, про тайные эскадроны смерти спецслужб, звучали призывы выходить на улицу и сражаться с контрреволюционерами. Всё это привело к массовому психозу. Получившие оружие революционеры буквально стреляли друг в друга, приняв за несуществующего противника. Армия и спецслужбы сразу же перешли на сторону революции, однако в стране несколько дней шли городские бои. Дезориентированные военные части вступали в перестрелку друг с другом, приняв своих за "арабских наёмников". В этом хаосе за несколько дней погибло более 800 человек — больше, чем за всё время правления Чаушеску. Всё успокоилось только через несколько дней.

Лихие 90-е

После свержения Чаушеску Румынии пришлось пережить свои лихие 90-е. Власть в стране захватил старый номенклатурщик (в последние годы бывший в опале) и бывший друг семьи Чаушеску Ион Илиеску, который объявил себя победителем выборов с рекордным за всю историю Румынии результатом — 85%.

Значительная часть участников восстания не поддержала его, желая видеть во главе государства новое лицо. Однако Илиеску сразу дал понять, что шутить не будет. Когда в начале 1990 года оппозиция попыталась оспорить его победу, обвинив в фальсификациях, он обозвал всех негодяями и фашистами. Они в ответ попытались разбить палаточный лагерь в центре Бухареста. Так началась "Голаниада" (голан по-румынски — негодяй), как окрестил её новый президент.

Илиеску заявил, что на отщепенцев падёт народный гнев, после чего организовал автобусный тур шахтёров из глубинки. Вооружённые битами, палками и арматурой, шахтёры разгромили лагерь протестующих, после чего вихрем пронеслись по штаб-квартирам и редакциям оппозиционных партий и газет, разгромив и их. Напоследок они наведались в Бухарестский университет, где побили студентов. В результате этой акции погибло четыре человека, пострадало почти 800. Илиеску публично поблагодарил шахтеров за наведение порядка, что вызвало возмущение во многих странах, подобного не позволял себе и Чаушеску. Однако новому президенту этот метод так понравился, что и в дальнейшем он неоднократно пользовался услугами боевых шахтёров против своих противников.

В то же время вспыхнул этнический конфликт в Тыргу-Муреше, где в городских боях сошлось около 20 тысяч венгров и румын. Чтобы успокоить страсти в город пришлось вводить армию.

Затем последовал сильнейший экономический спад. Если в 80-е годы румынская экономика составляла почти 1% от мировой, то к середине 90-х годов её доля сократилась до мизерных 0,3%. Страну сотрясали коррупционные скандалы, экономическая нестабильность, а крах финансовых пирамид и ряда крупных банков лишил большинство и тех небольших сбережений, что у них имелись.

Возвращение Чаушеску

Поэтому совсем неудивительно, что на фоне таких событий Чаушеску, при котором жилось бедно, но относительно стабильно, начал возвращать потерянную популярность. Хотя действующее законодательство запрещает прославлять коммунистический период Румынии, ностальгия по прежним временам никуда не исчезла. Несмотря на то что в нулевые годы румынская экономика стала выбираться из той ямы, в которую угодила после революции, популярность Чаушеску с каждым годом только растёт, что зафиксировано самыми разными соцопросами и голосованиями последних лет.

Так, в 2010 году более 54% опрошенных признались, что до революции им жилось лучше, а почти половина заявила, что если бы выборы были завтра, они бы проголосовали за Чаушеску.

В 2014 году около 70% участников другого опроса назвали приговор супругам Чаушеску несправедливым, а суд — позорным. В 2018 году Чаушеску победил в опросе о том, кого румыны считают самым крупным государственным деятелем в истории Румынии. В том же году 64% опрошенных заявили, что положительно оценивают роль Чаушеску в истории, что сделало его самым популярным лидером послевоенной Румынии.

Феномен Чаушеску можно объяснить по-разному. Для одних — это ностальгическое воспоминание об ушедшей юности и молодости. Другие помнят раннего Чаушеску —популярного лидера той эпохи, когда Румыния считалась одной из лучших стран соцлагеря. Третьим импонирует его мечта о Великой Румынии, которая на равных с мировыми державами решает важные вопросы, а не находится на далёких задворках мировой политики. Четвёртые считают, что румынские 90-е гораздо хуже, чем бедные, но стабильные 80-е при Чаушеску. Пятые видят в нём действительно крупного политика, по своему масштабу превосходившего всех, кто был после него.

Суд над судьями