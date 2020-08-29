С пьедестала в тюрьму. Драма боксёра, который мог стать легендой СССР

Оглавление Взлёт Конфликт Предложение, от которого надо отказаться Тюрьма Криминал Пуля в затылок

4 сентября 1949 года в Свердловске родился Олег Коротаев — один из самых выдающихся боксёров своего поколения. Многообещающая карьера спортсмена со сложным характером прервалась в самом расцвете сил из-за того, что он попал в тюрьму за драку с сыном министра. На свободу Коротаев вышел уже другим человеком и вскоре стал одним из первых советских спортсменов, пополнивших ряды организованной преступности.

Взлёт

В детстве Коротаев занимался хоккеем, боксом он увлёкся только в 12 лет. Но физически одарённый спортсмен сразу же стал демонстрировать очень хорошие результаты. Уже через четыре года он попал в юношескую сборную РСФСР и стал серебряным призёром чемпионата СССР среди юношей. Талантливого боксёра отправили на учёбу в Москву, где он вскоре попал в состав основной сборной. В 20-летнем возрасте Коротаев дебютировал на международном уровне в турнире, проходившем на Кубе. Кубинская школа бокса традиционно считается одной из сильнейших в мире, так что соперники были весьма достойными. Однако советский спортсмен не только не потерпел ни одного поражения, но и отправил в тяжёлый нокаут победителя Панамериканских игр Вальеру, что вызвало бурный восторг Фиделя Кастро — страстного фаната бокса. Он был настолько впечатлён техникой советского боксёра, что лично спустился в раздевалку, чтобы пообщаться с ним.

Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-Син

Конфликт

По возвращении Коротаев выиграл золото чемпионата СССР по боксу и в составе сборной отправился на чемпионат Европы. Однако выступить там ему так и не удалось. Причиной этого стал конфликт спортсмена с тренером сборной Степановым. Коротаев и Степанов не сошлись характерами, тренеру не нравился строптивый нрав молодого боксёра, он был сторонником железной дисциплины, тогда как талантливый и одарённый от природы Коротаев слыл "рубахой-парнем".

Этот конфликт пагубно сказался на всей дальнейшей карьере Коротаева. Степанов был одним из самых влиятельных советских тренеров того времени и регулярно отчислял боксёра из сборной. Из-за этого Коротаев, будучи одним из сильнейших спортсменов СССР своей эпохи, так и не выступил на Олимпийских играх, которые были вершиной для боксёров-любителей. Сам Коротаев в более поздних интервью не жалел негативных оценок в адрес тренера, который, как он считал, сознательно вставлял ему палки в колёса и не давал карьере развиваться. Степанов впоследствии признавал, что Коротаев действительно был сильнейшим в его сборной, но сетовал на то, что у него "слишком сложный характер".

В 1972 году молодой боксёр был на пике формы и считался одним из главных советских претендентов на медали. Так, на одном из предолимпийских турниров он в первом же раунде нокаутировал будущего серебряного призёра Олимпийских игр 1972 года кубинца Каррильо. Однако прямо перед играми тренер сборной исключил его из состава за нарушение дисциплины. Коротаев и ещё несколько спортсменов опоздали на тренировку, и в итоге Степанов добился не только их исключения из сборной, но и дисквалификации за "срыв подготовки к турниру". Дисквалификацию вскоре сняли, но на игры он уже не поехал.

В 1974 году другой тренер вернул его в состав сборной на чемпионат мира. На пути к финалу Коротаев одержал несколько ярких побед. В частности, отправил в нокаут Леона Спинкса, который считался одним из главных претендентов на победу. Через полтора года Спинкс выиграет олимпийское золото и уйдёт в профессионалы, а в 1978 году прервёт гегемонию легендарного Мухаммеда Али, которого он сенсационно победит и станет чемпионом мира среди профессионалов.

Леон Спинкс наносит удар Мухаммеду Али. Фото © Getty Images

В финале советский боксёр сошёлся с другой легендой — Мате Парловым, самым знаменитым боксёром в истории Югославии. Парлов боксировал в статусе олимпийского чемпиона и добился победы техническим нокаутом. Ему не удалось перебить Коротаева, но он рассёк ему бровь, и в результате судьи прервали поединок. Тем не менее выступление советского спортсмена было признано успешным, по возвращении домой он получил звание мастера спорта международного класса.

Предложение, от которого надо отказаться

В следующем году в составе сборной Коротаев выступил на международном турнире в США. Своим выступлением он заинтересовал местных промоутеров, которые предложили ему щедрый контракт за переход в профессионалы. По легенде, Коротаеву предлагали договор на миллион долларов, но это явное преувеличение. В то время гонорары боксёров были не так велики. В 1974 году за "Грохот в джунглях", который и по сей день считается величайшим боем в истории бокса, легендарный Мухаммед Али получил пять миллионов. Тогда эта сумма считалась настолько безумной, что его промоутер Дон Кинг так и не нашёл спонсоров, согласных её покрыть, и обратился за помощью к ливийскому лидеру Каддафи, который дал денег на гонорар для легенды. Вряд ли боксёру-любителю, тем более практически неизвестному в США, могли сходу предложить такой гонорар.

Другое дело, что, сколько бы ему ни предлагали, для советского боксёра путь в профессионалы был закрыт. В СССР была сильная боксёрская школа, но на соревнованиях выступали только любители. Всё из-за идеологических причин. Профессиональный бокс считался не спортом, а чем-то вроде варварских гладиаторских боёв. В конце 50-х в СССР вышел учебник по боксу, в котором он был охарактеризован крайне негативно: "Продажность и отсутствие спортивной честности — обычные спутники профессионального бокса; это, несмотря на высокое боевое мастерство отдельных боксёров, делает профессиональный бокс вредным, приносящим часто увечья боксёрам, и лишает его настоящей спортивной ценности".

Фото © Art Rogers / Los Angeles Times via Getty Images

Поэтому советским боксёрам-любителям запрещалось уходить в профессионалы по завершении карьеры вплоть до поздних перестроечных времен.

Тюрьма

Выступление в США стало последним международным соревнованием для Коротаева. Вскоре после возвращения на родину боксёр попал в неприятную историю. В одном из столичных ресторанов он повздорил с гулявшей там компанией и серьёзно побил одного из оппонентов. Пострадавшим оказался сын министра внутренних дел Николая Щёлокова — одной из самых могущественных фигур брежневской эпохи. Замять конфликт с таким человеком было невозможно, и Коротаев получил пять лет лишения свободы. Этот приговор означал конец карьеры для 27-летнего спортсмена, который провёл 196 поединков на ринге и выиграл 187 из них. По своим показателям Коротаев входит в число величайших боксёров в истории. К примеру, Мухаммед Али провёл на любительском уровне 105 боев и выиграл 100 из них. Джо Фрейзер выиграл 120 боёв из 125. А Леннокс Льюис выиграл 94 боя при 11 поражениях.

Всего через несколько месяцев после освобождения он вновь угодил в места лишения свободы. И снова за нанесение телесных повреждений. Проведя в тюрьме почти десять лет, Коротаев завёл обширные связи в криминальных кругах, в том числе с лидерами, которые с уважением относились к крепкому и способному за себя постоять спортсмену. Коротаев освободился, когда начиналась перестройка и подули ветры перемен. Была разрешена частная торговля, начали расцветать кооперативы. А многочисленные советские спортсмены вместо спортивной карьеры выбирали криминальную и крышевали кооператоров. Одним из первых советских спортсменов, пошедших по этому пути, стал Олег Коротаев.

Криминал

Выйдя на свободу, Коротаев стал часто появляться в компании криминальных авторитетов. Его видели с Япончиком (Вячеславом Иваньковым), Мансуром (Сергеем Мамсуровым) и Отариком (Отари Квантришвили), который тоже был бывшим спортсменом.

Некоторое время Коротаев занимался охраной Леонида Завадского, известного как Лёнчик. Завадский. Начинал тот как мошенник и махинатор, к началу 90-х стал королём ночной Москвы. Под его контролем находилась большая часть столичного рынка секс-услуг. Помимо нелегального бизнеса у него был ещё и легальный. Завадский на пару с Мансуром организовал компанию "Осмос", которая занималась импортом подержанных компьютеров в Россию, где они продавались с большой наценкой как новые. Также в их совместном ведении находился ЧОП, который позволял их бойцам легально владеть оружием. Мансур, в отличие от Завадского, пытался заниматься ещё и вымогательством.

Олег Коротаев (крайний справа). Фото © Fight news

Кроме того, Коротаев поддерживал отношения со своим земляком Олегом Вагиным, тоже бывшим боксёром. Вагин создал в Екатеринбурге мощную группировку "Центровые", которая вошла в историю своей жестокой враждой с конкурентами — "Уралмашем".

Несмотря на тесное общение с криминальными авторитетами, Коротаев не входил ни в одну из преступных группировок, многочисленных в те годы. Он поддерживал отношения с Нагатинской ОПГ, но не являлся её штатным членом. Также он поддерживал отношения с "Центровыми" из Екатеринбурга.

Пуля в затылок

В 1992 году Олег Вагин и три его телохранителя были расстреляны из автоматов в центре города. В том же году Коротаев эмигрировал в Америку, женившись на русской американке. В США он создал туристическую компанию, но старых контактов не прервал. Также известно, что он помогал российским боксёрам. В частности, организовал операцию для получившего тяжёлую травму головы во время боя в США Сергея Артемьева.

Через год с небольшим, в начале января 1994 года, тело Коротаева с огнестрельным ранением в голову было найдено неподалёку от русского ресторана "Арбат" на Брайтон-Бич. В прессе назывались разные версии его гибели. По одной из них, смерть боксёра была эхом кровавой войны "Уралмаша" и "Центровых" из Екатеринбурга. По другой — с Коротаевым расправилась итальянская мафия, недовольная проникновением эмигрантов в те сферы, которые они традиционно контролировали.

Впрочем, обе версии позднее посчитали сомнительными. Коротаев не был членом "Центровых", так что вряд ли их конкуренты отправили бы киллера аж в Нью-Йорк. Что касается итальянцев, то они, как правило, не враждовали с "русской мафией", а сотрудничали.

Фото © FehrPlay

Согласно наиболее вероятной версии, убийство Коротаева было организовано Олегом Асмаковым, также известным как Алик Магадан. Он перебрался в США в начале 90-х и сразу же активно начал участвовать в переделе местного рынка, который уже успели поделить эмигранты, приехавшие чуть раньше, в 80-е.

Пытавшийся подмять Брайтон-Бич Асмаков не нашёл общего языка с Коротаевым. 12 января 1994 года они встретились за ужином в ресторане. В разгар беседы он предложил Коротаеву выйти подышать свежим воздухом. На улице к ним бесшумно подошёл подручный Асмакова и в упор выстрелил Коротаеву в затылок.

Тело Коротаева было доставлено на родину, где бывший боксёр был похоронен при большом стечении публики на Ваганьковском кладбище. Что касается Асмакова, то он вскоре попал в поле зрения американских правоохранителей и вернулся на Украину, где погиб в 1999 году в одной из разборок.