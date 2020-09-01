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Диденко пыталась затащить в постель друга уже через месяц после смерти мужа — интимная переписка

Личная жизнь "аптечного ревизорро" Екатерины Диденко после смерти мужа стала ещё более бурной. Блогерша успела завести несколько романов. Однако один из них оказался не совсем удачным.

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Фото © Instagram / didenko.katerina

Девушка рассказала в инстаграм-сториз, что была влюблена в парня по имени Юра, известного в соцсетях как Джо, с которым их раньше часто видели вместе и считали друзьями. И если Екатерина действительно воспылала чувствами, то избранник, по её словам, просто хотел стать более популярным за её счёт.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Девушка с грустью призналась, что парень манипулировал ею и лгал, когда она была ослеплена влюблённостью. Он не хотел вступать в половую связь до свадьбы, что у блогерши вызвало недоумение. Диденко решила, что свадьба ему тоже была нужна для хайпа. И даже привела скриншоты переписки, где он отказывает ей в интиме.

Фото © Instagram / didenko.katerina

При общении с блогершей Джо не раз подчёркивал, что их отношения не зайдут настолько далеко, насколько хочет Диденко. Однако был не против привлечь подписчиков другими способами — например, за счёт фейковых скандалов.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Но и у самого Джо нашлось, что ответить. Он предъявил Екатерине встречные обвинения. Так, по словам блогера, девушка, когда разыгрывает подарки у себя на странице, вместо призов просто покупает пустые коробки. Делает заготовленные фото с детьми, показывая себя заботливой мамой, но на самом деле оставляет малышей на попечение няни. Но самое главное, что отметил парень, что он не просто посчитал странным вступать в половую связь с девушкой, только что потерявшей мужа, но и сам испугался за свою жизнь.

Фото © Instagram / joauch

Однако Диденко и тут не стала долго переживать и нашла замену нерадивому ухажёру. Сейчас она встречается с актёром Владом Черных и якобы даже планирует свадьбу. Напомним, что супруг Екатерины погиб в феврале на вечеринке по случаю её 29-летия. Мужчина хотел сделать жене сюрприз и прыгнул в бассейн с сухим льдом. В результате погиб сам Валентин, а также двое гостей. А блогерша после трагедии обзавелась новыми подписчиками и стала гостьей популярных телешоу.

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21-летняя блогерша родом из Ульяновска, ставшая известной из-за громкой истории с изнасилованием, после разрыва с мужем встречается с молодым бизнесменом Денисом Ребровым.

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