Диденко пыталась затащить в постель друга уже через месяц после смерти мужа — интимная переписка

Девушка рассказала в инстаграм-сториз, что была влюблена в парня по имени Юра, известного в соцсетях как Джо, с которым их раньше часто видели вместе и считали друзьями. И если Екатерина действительно воспылала чувствами, то избранник, по её словам, просто хотел стать более популярным за её счёт.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Девушка с грустью призналась, что парень манипулировал ею и лгал, когда она была ослеплена влюблённостью. Он не хотел вступать в половую связь до свадьбы, что у блогерши вызвало недоумение. Диденко решила, что свадьба ему тоже была нужна для хайпа. И даже привела скриншоты переписки, где он отказывает ей в интиме.

Фото © Instagram / didenko.katerina

При общении с блогершей Джо не раз подчёркивал, что их отношения не зайдут настолько далеко, насколько хочет Диденко. Однако был не против привлечь подписчиков другими способами — например, за счёт фейковых скандалов.

Фото © Instagram / didenko.katerina

Но и у самого Джо нашлось, что ответить. Он предъявил Екатерине встречные обвинения. Так, по словам блогера, девушка, когда разыгрывает подарки у себя на странице, вместо призов просто покупает пустые коробки. Делает заготовленные фото с детьми, показывая себя заботливой мамой, но на самом деле оставляет малышей на попечение няни. Но самое главное, что отметил парень, что он не просто посчитал странным вступать в половую связь с девушкой, только что потерявшей мужа, но и сам испугался за свою жизнь.

Фото © Instagram / joauch