На заседание Думы — с пистолетом. Почему депутату Госдумы Марычеву сходило с рук "эпатажное" поведение?

"Просто клоун", "Иванушка-дурачок", "политический фрик" — как только не называли депутата Государственной думы первого созыва Вячеслава Марычева! И действительно, депутат отличался эксцентричным поведением: то приходил на заседание Государственной думы с огромной накладной женской грудью под пиджаком, то наряжался пионером и бичевал депутатов за то, что в стране снова появились беспризорники, то надевал русскую косоворотку, а то и вовсе рясу священника. До сих пор широко известна фотография, на которой Марычев в футболке метал-группы Megadeth с черепом потрясает в Государственной думе России пистолетом. Кто теперь знает — игрушечным или настоящим?

Он то обличал одного из депутатов за то, что тот купил себе дорогой мебельный гарнитур, то уговаривал коллег не пускать в здание Думы депутата Алевтину Федулову, потому что она ездила в Голландию в составе парламентской делегации и теперь "может быть заразной". Как раз в это время в Думе шло обсуждение закона по борьбе со СПИДом. За это депутаты на месяц лишили Марычева права выступать.

Тогда Марычев надевал малиновый пиджак и затевал ссору с другими депутатами или потрясал плакатом "Защитим стариков". А однажды пообещал прийти на заседание "в костюме Адама". Раздеться он, правда, не решился, а пришёл в сером пиджаке и спел в коридоре арию. Когда однажды решили подсчитать, сколько раз за год эксцентричный депутат "отличился", выяснилось: за 365 дней Марычев умудрился поучаствовать в 500 акциях.

Один из самых смелых

Фото © ТАСС / Николай Малышев

Но как сумел попасть в Думу такой эксцентричный человек? Вячеслав Марычев окончил музыкальное училище, затем высшую школу ВЦСПС. Перед распадом СССР работал директором клуба Ленинградского сталепрокатного завода, водил знакомство с Борисом Ельциным, который выступал в этом клубе перед рабочими. В 1990 году Марычева избрали депутатом районного совета, а через год он вступил в ЛДПР и вскоре вошёл в ЦК партии и стал координатором Санкт-Петербургской организации. А в 1994 году стал № 3 в списке кандидатов в депутаты от ЛДПР.

В те годы всё было проще: выборы в первый созыв Государственной думы состоялись после того, как Борис Ельцин расстрелял Белый дом, в котором находились депутаты Верховного Совета. Многие считали, что он или распустит, или расстреляет и депутатов новой Думы. Поэтому в первый созыв шли самые отчаянные, самые смелые. Те, кому было нечего терять. Более опытные политики, опасаясь за своё состояние, политическую репарацию и (чего греха таить) за свою жизнь, решили выждать. Это дало шанс более революционно настроенным депутатам, среди которых оказался и Марычев.

Марычевизм — новый вид политического искусства

Вячеслав Марычев (слева) и Юлий Гусман в перерыве между заседаниями Думы. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Вообще, среди депутатов Думы первого созыва было много образованных людей и мало богатых. Партийной дисциплины у депутатов не было, каждый "дул в свою дуду" и говорил, что хотел и когда хотел. Марычев мог спокойно встать, пройти в другой ряд и высказать какому-нибудь депутату то, что думал о его деятельности или поведении. Разумеется, часто это заканчивалось дракой и синяками у женщин, которые бросались разнимать забияк.

Как бы это парадоксально ни звучало, но страна училась управлять. И ей это удалось: две трети законов, по которым мы живём и сейчас, были приняты тогда, в самые жаркие годы "марычевизма", — этим термином в конце 1990-х годов стали называть не только политическую клоунаду, но и драки в парламенте, таскание женщин-депутатов за волосы и неприличные ругательства в сторону правительства. Марычев действительно прославился своими костюмами и эксцентричными выпадами. Среди самых экстравагантных одеяний депутаты называли телогрейку, арестантскую рубаху и одеяние адепта секты "Аум синрикё".

Когда в 1995 году Марычев вышел из фракции ЛДПР, то шутил, что попросится "почётным членом" во фракцию "Женщины России". А когда его возмутило правило, по которому к микрофону пускали только лидеров фракций, заявил, что организует свою фракцию "сексуальных меньшинств", и пригрозил, что вскоре начнёт по всей Думе выявлять и отлавливать для неё депутатов.

Юродство как приём

Вячеслав Марычев и его необычная форма протеста против "арбузной мафии". Фото © ТАСС / Николай Малышев

Почему депутаты терпели его выходки? Возможно, потому что дела в стране шли настолько плохо и время было настолько мрачным, в том числе и для самих депутатов, что на Марычева, который, подобно революционным последователям футуризма, плескал "на карту будня" "краску из стакана", смотрели как на полезное развлечение, представление, которое может разрядить накалённую обстановку.

После окончания срока Марычев попытался остаться в политике, но у него это не получилось. За политиками конца 1990-х уже стояли немалые деньги, а за ним не было никого. Жил он в обычной хрущёвке на окраине Санкт-Петербурга. Его партия "Новый путь России" постепенно исчезла среди десятков других объединений, забылась. Но он и после своего депутатства умудрялся устраивать своеобразные представления, бичуя законотворцев. Например, когда в стране начался пивной бум, вышел на Дворцовую площадь и начал доить козу — протестовал против спаивания народа. По сути, это было продолжением русского юродства — буду шутом, но скажу правду.

Только боль

Фото © ТАСС / Николай Малышев

Комедия закончилась трагедией. Жизнь вообще не баловала депутата. В 1993 году в Грозном во время Первой чеченской кампании без вести пропал его сын. Марычев предпринимал много усилий, чтобы найти его, но всё было безрезультатно. Это так и осталось болью до конца жизни.

В 2001 году к нему в квартиру ворвались трое неизвестных и избили экс-депутата так, что он стал инвалидом. Дверь открыл сам — решил, что жена вернулась из магазина. После избиения Марычев получил два инсульта, его парализовало. Он умер в бедности спустя пять лет — 26 июня 2006 года.

И только после его смерти заговорили о том, что он, оставаясь простым человеком, много помогал людям — выбивал для них комнаты, квартиры, пособия, был своим среди рабочих Ленинградского сталепрокатного завода. Десятки ветеранов и блокадников благодаря Марычеву получили квартиры. Его жена была блокадницей, и каждые выходные он сам устраивал для блокадников вечера в собственной скромной квартире.