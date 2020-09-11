Сарказм и отвага. Почему россияне "испугались" Лукашенко на посту президента Союзного государства

На холодной границе лета и осени самыми популярными персонажами российского медиапространства стали блогер Алексей Навальный, адвокат Эльман Пашаев со своим подзащитным Ефремовым и, конечно же, президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Причём глава Союзного государства раскрылся в новом амплуа. Если вспомнить перехваченный разговор секретных агентов Ника и Майка, господина Лукашенко можно смело назвать автором сенсационного расследования, взбудоражившего весь цивилизованный мир и заставившего переживать не только чересчур активных пользователей социальных сетей, но и западные спецслужбы. Но, как зачастую и бывает с Александром Григорьевичем, сразу же за актом доброй воли последовали заявления, мягко говоря, странные и несуразные. Буквально несколько дней назад наш сосед, друг и партнёр общался с группой российских журналистов, посетивших столицу Белоруссии. И то ли Александр Григорьевич на льду перетренировался, то ли события последних недель наложили чересчур суровый отпечаток, но вновь обозначились виражи, в которые Лукашенко явно не вписывался.

Взять сентенцию о едином государстве. По мнению Александра Григорьевича, объединение России с Белоруссией в 90-х и начале нулевых не состоялось по одной простой причине. Россия испугалась, что президентом этого единого государства станет именно первое лицо Белоруссии. То есть господин Лукашенко непрозрачно так намекнул: "Был у вас, дорогие партнёры, шанс встать на правильный путь развития, но вы им не воспользовались. Ведь кто, как не я, был способен грамотно управлять новым государственным образованием? Кто, как не я, был путеводным маяком в океане политических штормов, которые вы не можете укротить до сих пор?"

Нисколько не сомневаюсь, Александр Григорьевич был искренен, произнося фразу о нашей боязни, но тут же возникает вопрос: а откуда такая уверенность в своих силах? Безусловно, руководство колхозом "Ударник", а потом и Белоруссией, дало неоценимый опыт нашему давнему партнёру, но ведь Россия не колхоз и не Белоруссия. Достаточно вспомнить, что ни в коллективном хозяйстве "Ударник", ни в самой Белоруссии нет и не было ядерного оружия. Я не говорю о масштабах и багаже необходимых знаний. Да и годы, проведённые Лукашенко в кресле президента сопредельного государства, заставляют вспомнить поговорку о том, что учиться никогда не поздно. Могу себе представить, как бы выглядел финал фантастического романа, в котором Александр Григорьевич начинает править Союзным государством. Позитивного в этом финале было бы мало.