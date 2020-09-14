Выстрел в ногу. Почему компания Навального приписывает себе несуществующие победы

Прошедший накануне Единый день голосования, несмотря на стенания отдельных неприкаянных политологов, практически повсеместно завершился победой выдвинутых властью кандидатов. Пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, представители ФБК – и в первую очередь Леонид Волков, Иван Жданов, Кира Ярмыш заявили при этом, что проект их «Умного голосования» продемонстрировал чуть ли не феноменальный успех. В качестве иллюстрации такого «успеха» приводится, по сути, лишь два кейса – избрание в Томскую городскую думу координатора регионального штаба Навального Ксении Фадеевой, а также победа на выборах горсовета лидера «Коалиции – 2020» Сергея Бойко, который также близок к структурам Навального. При этом суммарно в Томске и Новосибирске именно от штабов Навального было избрано лишь шесть человек. Безусловно, победы Бойко и Фадеевой агитмашина ФБК и аффилированные ресурсы попытались представить чуть ли не как новую страницу в электоральной истории страны. Однако это совсем не так. И чтобы понять, почему это не так, стоит рассмотреть вопрос с итогами УГ повнимательнее.

Итак, в Томске и Новосибирске Навальный и Ко смогли протащить в муниципальные советы нескольких своих сторонников. Собственно говоря, этими двумя регионами все и ограничивается – так как если посмотреть на посты представителей ФБК в соцсетях, стримы Волкова, то о других регионах упоминаний в плане успеха именно «штабных» кандидатов вы не найдете. И поверьте, если бы они были – то и Волков, и Жданов, и Ярмыш трубили бы о них на каждом углу. По сути, речь идет о том, что из 1171 поддержанных УГ кандидатов победили в лучшем случае единицы. Все это находится на уровне статистической погрешности в сравнении с более чем 78 тысячами мандатов, суммарно разыгрываемых в ходе прошедшего ЕДГ.

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Другим аспектом «сибирского похода» ФБК за мандатами является крайняя ассиметричность кампании. По признанию самого Леонида Волкова на Томск и Новосибирск были брошены все силы сетки штабов Навального. И вот путем неимоверного напряжения всех сил и ресурсов, навальнисты смогли провести не то пять не то шесть своих «штабных» кандидатов. При этом им не помогла и история с фейковым «отравлением» Навального, которое случилось как раз после его турне по Сибири. Несмотря на колоссальное паблисити и внимание мировых СМИ, сетка Навального смогла избрать лишь считанные единицы кандидатов.

В итоге, понимая собственную несостоятельность, Волков и компания начали скопом записывать себе в актив вообще все победы (или предполагаемые победы) оппонентов власти на всех уровнях. Хрестоматийным стало заявление, размещенное в аккаунте ФБК в "Твиттере" о том, что кандидат «Унылого Голосования» на довыборах депутата Госдумы по 194 избирательному округу Ярославской области Анатолий Лисицын одержал победу. Подавалось это так, что УГ чуть ли не вносит оппозиционеров в кресла федерального парламента. Однако в такую трактовку могут поверить либо крайне недалекие и незнакомые с реалиями региона люди, либо адепты секты свидетелей Навального. Дело в том, что Анатолий Лисицын долгие годы возглавлял Ярославскую область, будучи губернатором субъекта с 1991 по 2007 годы, а затем представлял регион в Госдуме и Совете Федерации. Лисицын – это умудренный опытом 73-летний политик, побывавший за свою политическую карьеру в рядах КПСС, «Единой России» и «Справедливой России». Естественно, что к его рейтингам в регионе ни Навальный, ни Волков, ни УГ никакого отношения не имеют. В итоге, к слову, Лисицын проиграл кандидату-единороссу Андрею Коваленко.

Аналогичная ситуация и по другим кампаниям в рамках прошедшего ЕДГ. Мало того, поддержка УГ определённых кандидатов вообще приводит к расколу в либеральном лагере. Так, в частности, произошло в случае с поддержкой в Новосибирске Ростислава Антонова, который является последовательным русским националистом, сторонником присоединения Крыма, поддержки Новороссии и противником шествий в память о Борисе Немцове. Антонов, на самом деле, лишь наиболее известный кейс и тема раскола между навальнистами и «яблочниками» - а ведь есть еще и большое количество коммунистов и даже представителей ЛДПР, победу которых записывают себе в актив штабы Навального.

Но это именно, что победы КПРФ, ЛДПР, справороссов или «Новых людей», но не победы Навального и его сетки. Как показывает практика и опыт выборов в крайне либеральной Москве, УГ, если даже поверить в нарратив о его успехе, приводит в ЗакСобрание людей, которые в системе политических координат оказываются даже более жесткими антилибералами, чем действующая власть. Это, как если бы в 1933 году Эрнст Тельман призывал голосовать за НСДАП, лишь бы насолить буржуазным партиями Веймарской республики. Классический выстрел себе самому в ногу.