"Очнулся — гипс". Что интересного заметили на фото Алексея Навального пользователи Интернета

Алексей Навальный очнулся после комы и первым делом опубликовал в соцсети свою фотографию в окружении семьи. Несмотря на то что картинка явственно показала, что пациент жив, относительно здоров и не собирается скрываться от людей, как это сделали Скрипали, к изображению в отечественной блогосфере появился ряд вопросов.

— Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я всё ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую, — такой комментарий оставил Алексей Навальный под первой фотографией после комы на своей странице в "Инстаграме".

Разумеется, большинство откликов было посвящено ситуации в целом — выжил, не выжил. Однако часть пользователей Интернета заметила ряд несоответствий между заявленным состоянием Алексея и его внешним видом.

Так, крайне интересные соображения высказал главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, отметив, например, что следов от трахеотомии у пациента не наблюдается.

— Первое — подушка и бельё в идеальном состоянии, похоже, на кровати не лежали, — заметил известный доктор и политолог Александр Сосновский. — Второе — аппараты за спиной в нерабочем состоянии. Третье — у Навального видна повязка на руке, но нет никаких следов в области подключичной артерии. Четвёртое — нет никаких следов в области шеи, указывающих на оперативное вмешательство. Пятое — у него вымыты волосы, вид похудевшего, но всё же не измождённого комой пациента, которого могли кормить только искусственным путём, — приводит его слова "Комсомольская правда" .

Известный санкт-петербургский писатель Андрей Мартьянов заметил, что Алексей Навальный изрядно похудел, иронично уточнив: "Невероятно опасный йад — сиськи отвалились!"

Валерий Забровский в своём телеграм-канале задал интересный вопрос: а почему на фотографии закрашен один участок? Что там такого лишнего могли увидеть?

Действительно, Алексей Навальный похож на похудевшего человека после болезни, но не очень похож на человека, лежавшего под аппаратом искусственного дыхания.

При этом загадкой остаётся такой факт — как же так вышло, что к Навальному пустили семью. Если его отравили веществом "Новичок", то допускать к нему родственников как минимум небезопасно, полагает журналист Ильяс Меркьюри.

Отметим, что профессор МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло полагает, что сам спор о подключении Алексея Навального к аппарату ИВЛ может быть прелюдией, преданонсом к финальному завершению "шпионских скандалов", начатых ещё со Скрипалей. По его версии, Алексей Навальный вполне может появиться перед камерами с пластырем от трахеотомии на горле.

— Что касается Навального, то понятно, что речь идёт не об обычном отравлении, а об информационной операции американских спецслужб. История с Навальным повторяет дело Скрипалей, совпадает до деталей, поэтому причины появления фотографии тоже надо искать в отыгранном сюжете. Если помните, первое интервью Юлии Скрипаль было в записи. Её, по всей видимости, проверяли, будет ли она послушна, поэтому обошлись без прямого эфира. У Навального сейчас первая часть истории с воскрешением — фотография. Нам показали, что он вышел из комы, очнулся. Может, это не всех устраивает. А вот затем (вполне возможно) разыграют ту же комбинацию, что и с Юлией Скрипаль. Человека подготовят к очной ставке. Навального посадят перед камерами, он будет выглядеть как надо — с заштопанной дыркой в горле, со всеми следами пребывания в реанимации. А перед ним положат фотографии, и он опознает кого-то, кто якобы был рядом с ним в самолёте. И среди этих фотографий обнаружатся ребята из части 29155, о которой писал "Шпигель". Там служили Петров и Баширов. И тогда это станет точкой, на которой сомкнутся эти сюжеты, — сказал Манойло.

Сам Алексей Навальный, по мнению паблика "Орда", если не прекрасно понимает, что случилось, то догадывается.

— Алексей Анатольевич, узнав, что его наконец-то отравил боевой химией Кремль, сразу решил ехать обратно в Россию. И никто из благородных европейских донов это решение особо даже не оспаривал, — пишет автор "Орды".