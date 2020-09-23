Почему Лукашенко избегал внимания и как инаугурация связана с Госдумой РФ

В среду днём БелТА сообщило, что в Минске прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны. Подготовка к церемонии прошла в полусекретном режиме, на неё, в отличие от прошлых лет, не были приглашены лидеры других стран. Мера, как объясняют эксперты, была вызвана необходимостью не осложнять и без того непростую ситуацию в белорусском обществе.

Тихий вариант инаугурации был выбран для того, чтобы избежать провокаций, поскольку церемония является юридической формальностью, считает политолог Марат Баширов. Белорусский лидер взял ситуацию под контроль, и выход людей на улицы по выходным стал напоминать воскресные шествия.

— В ближайшее время мы увидим ряд инициатив со стороны Лукашенко. Они будут посвящены теме конституционной реформы, либерализации внутреннего экономического рынка, военного сотрудничества с Россией. Не секрет, подобные предложения усилят конфронтацию республики со странами, которые находятся на западных рубежах, что только подтолкнёт главу Белоруссии в объятия России и китайского капитала. Республика с точки зрения плацдарма в Европе очень интересна и удобна Поднебесной, которая располагает огромным количеством свободных денег и может вкладывать их в другие страны. Однако Китай не может обеспечить государству военную безопасность. Вот в этом треугольнике и будут развиваться все основные события, — сказал Лайфу Марат Баширов.

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Политолог Дмитрий Родионов полагает, что такая инаугурация имеет весьма сомнительную легитимность по причине отсутствия высоких иностранных гостей — хотя бы со стороны России и Китая. Полусекретное вступление Лукашенко в должность всё же весьма спорный шаг. С одной стороны, Лукашенко даёт понять, что закрывает тему президентских выборов на ближайшие пять лет. С другой — это может придать новый импульс теряющей силу протестной волне.

— Безусловно, оппозиция может использовать этот повод для того, чтобы вновь вывести людей на улицы. Хотя, судя по решимости Лукашенко, ситуацию в стране он уверенно контролирует, и если и стоит ожидать всплеска протестной активности, то он будет деактивирован, — отметил Родионов. — Во многом этому поспособствовала позиция Европы, которая отказалась вести переговоры с белорусским лидером. Тем более что санкции против Минска уже вопрос практически решённый. Скорее всего, завтра на саммите ЕС они будут утверждены.

Белорусское общество дестабилизировано последними событиями, поэтому было решено не производить, что называется, лишнего шума, и церемония обошлась без излишней помпы.