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Регион
Опубликовано 23 сентября 2020, 22:27
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Почему Лукашенко избегал внимания и как инаугурация связана с Госдумой РФ

Скрытую подготовку к инаугурации политологи считают необходимой мерой во избежание новых протестов. Поскольку оторвать Белоруссию от России у Запада не получилось, теперь её будут давить санкциями. А процесс интеграции станет главным и для Москвы, и для Минска. Для России тема сближения с братской республикой станет основной фишкой выборов в Госдуму в следующем году.

Фото © ТАСС / Гучек Максим

Фото © ТАСС / Гучек Максим

В среду днём БелТА сообщило, что в Минске прошла инаугурация и Лукашенко вступил в должность президента страны. Подготовка к церемонии прошла в полусекретном режиме, на неё, в отличие от прошлых лет, не были приглашены лидеры других стран. Мера, как объясняют эксперты, была вызвана необходимостью не осложнять и без того непростую ситуацию в белорусском обществе.

Тихий вариант инаугурации был выбран для того, чтобы избежать провокаций, поскольку церемония является юридической формальностью, считает политолог Марат Баширов. Белорусский лидер взял ситуацию под контроль, и выход людей на улицы по выходным стал напоминать воскресные шествия.

В ближайшее время мы увидим ряд инициатив со стороны Лукашенко. Они будут посвящены теме конституционной реформы, либерализации внутреннего экономического рынка, военного сотрудничества с Россией. Не секрет, подобные предложения усилят конфронтацию республики со странами, которые находятся на западных рубежах, что только подтолкнёт главу Белоруссии в объятия России и китайского капитала. Республика с точки зрения плацдарма в Европе очень интересна и удобна Поднебесной, которая располагает огромным количеством свободных денег и может вкладывать их в другие страны. Однако Китай не может обеспечить государству военную безопасность. Вот в этом треугольнике и будут развиваться все основные события, — сказал Лайфу Марат Баширов.

Фото © ТАСС / АР

Фото © ТАСС / АР

Политолог Дмитрий Родионов полагает, что такая инаугурация имеет весьма сомнительную легитимность по причине отсутствия высоких иностранных гостей — хотя бы со стороны России и Китая. Полусекретное вступление Лукашенко в должность всё же весьма спорный шаг. С одной стороны, Лукашенко даёт понять, что закрывает тему президентских выборов на ближайшие пять лет. С другой — это может придать новый импульс теряющей силу протестной волне.

Безусловно, оппозиция может использовать этот повод для того, чтобы вновь вывести людей на улицы. Хотя, судя по решимости Лукашенко, ситуацию в стране он уверенно контролирует, и если и стоит ожидать всплеска протестной активности, то он будет деактивирован, — отметил Родионов. — Во многом этому поспособствовала позиция Европы, которая отказалась вести переговоры с белорусским лидером. Тем более что санкции против Минска уже вопрос практически решённый. Скорее всего, завтра на саммите ЕС они будут утверждены.

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Белорусское общество дестабилизировано последними событиями, поэтому было решено не производить, что называется, лишнего шума, и церемония обошлась без излишней помпы.

Долгосрочная перспектива для Минска заключается в интеграции с Россией в той или иной форме на ближайшие десять лет. В течение двух-трёх лет республику, вероятно, будет слегка штормить, поскольку политическая нестабильность стала результатом собственных неверных шагов руководства Белоруссии. Кредит России позволит сделать короткую передышку, но дальше придётся вернуться к интеграционным процессам, чтобы изменить экономическую ситуацию в лучшую сторону. Такими бонусами может стать снижение цен на российские энергоносители, допуски на российские рынки в большем объёме. В случае если между Россией и Белоруссией достигнута некая договорённость, интеграция может стать главной фишкой российских выборов в Госдуму, — заявил Лайфу политолог Олег Матвейчев.

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Елена Ладилова
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