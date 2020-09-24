Кадры решают всё. Как президент встретился с избранными губернаторами

24 сентября президент Владимир Путин в ставшем популярном режиме провёл встречу с новыми губернаторами. Состав участников встречи оказался широким (13 сентября были избраны 20 руководителей регионов России) и весьма разнообразным. Из 20 губернаторов 18 избирали путём прямого голосования избирателей, а двое (глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и её коллега из Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный) приняли командование регионами по результатам голосования депутатов местных законодательных органов власти. Из общего числа губернаторов половина — то есть десять человек — были переизбраны на новый срок, а вторая половина — впервые. И пять оказались выпускниками так называемой школы губернаторов, программы Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которая реализуется с 2017 года.

Эта пятёрка передаёт большой привет тем, кто рассказывал об отсутствии в стране вменяемой политики по подбору кадров на высшие управленческие должности. Михаил Развожаев, Владислав Шапша, Александр Цыбульский, Владимир Солодов, Ростислав Гольдштейн — все они входили в десятку лучших по итогам прошедшей предвыборной кампании. Не только потому, что умеют решать кризисные ситуации. Программа учит чиновников способности находить принципиально новые решения, а также вести открытый диалог. То есть навыкам не просто полезным, но и необходимым в условиях нынешнего цифрового общества.

А сама программа продолжает работать. В рамках третьего потока в девяти субъектах Федерации состоялись региональные стажировки. Прорабатывались следующие проекты: "Развитие отрасли ЖКХ Ивановской области", "Точки роста социально-экономического развития Курганской области", "Система управления регионом на основе сбора и анализа данных в Липецкой области", "Создание центра компетенций Арктики на базе Мурманского государственного технического университета (МГТУ) Мурманской области", "Повышение качества оказания медицинских услуг в условиях Крайнего Севера на основе стандартов цифрового контура в Ненецком автономном округе", "Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Нижегородской области", "Стратегия развития туризма в Горном Алтае", "Модернизация первичного звена медицинской помощи в Самарской области", "Развитие туристического потенциала в Ямало-Ненецком автономном округе".

Явка и открытость

Если же говорить о самом выборном процессе, то особых нареканий у президента он не вызвал. Да и не должен был. — Президент отметил сам ход избирательной кампании, то есть он считает, что кампания прошла конкурентно, легитимно, открыто. Это подтверждается данными: и количеством жалоб (которое было меньше, чем в прошлом году), и показателем явки, и высокой конкуренцией, — поясняет Лайфу генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Российский Центризбирком (ЦИК) и общественные наблюдатели фиксируют снижение числа жалоб и обращений по нарушениям по сравнению с прошлыми годами. Так, на конец избирательной кампании и начало голосования 13 сентября в ЦИК поступило 1050 письменных обращений различных участников избирательного процесса. При этом за аналогичный период на выборах в единый день голосования в 2019 году обращений было зарегистрировано аж 2200 (то есть в 2,1 раза больше). На горячую линию ЦИК России в указанный период поступило 6800 сообщений. В аналогичные периоды работы в 2019 году поступило 7281 сообщение. Если говорить о жалобах, то на данный момент в ЦИК России поступило 29 заявлений на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий. В 2019 году их было почти в три раза больше — 97 жалоб. Большинство рассмотренных жалоб, естественно, оказалось несостоятельными.

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Во-вторых, кампания оказалась более удобной для рядового избирателя. Прежде всего за счёт становящегося уже обыденностью в России растянутого голосования (в данном случае можно было приходить на участки в течение трёх дней). Эта практика позволила избежать очередей на подходе к бюллетеням и способствовала защите российских граждан от коронавирусной инфекции. Кроме того, каждый человек мог сам выбрать для себя, в какой из трёх дней прийти проголосовать: в пятницу или выходные. Это позволяет лучше планировать своё время, а также ответственнее отнестись к своему выбору.

Неудивительно, что трёхдневное голосование хорошо сказалось и на явке избирателей. Даже несмотря на то, что всего два месяца назад прошло масштабное общероссийское голосование по принятию поправок к конституции и люди, казалось, устали от выборов. Сейчас в девяти из 18 субъектов РФ, в которых проходили выборы глав регионов, явка была выше, чем на предыдущих аналогичных выборах. Например, в Иркутской области (32% против 25% в 2015 году), Камчатском крае (37% сейчас против 29% в 2015 году). А явка в Еврейском автономном округе вообще превысила явку на прошлых выборах в 2015 году почти вдвое — 71% против 31,9%.

В-третьих, на выборах 2020 года зафиксирована серьёзная конкуренция — в избирательных бюллетенях был представлен широкий спектр политических сил и их представителей. Кандидаты в губернаторы были зарегистрированы от 15 партий. "Единая Россия" делегировала 12 человек, ЛДПР — 16, "Справедливая Россия" — 15, КПРФ — 11. Среди непарламентских партий были кандидаты от "Патриотов России" (6), КПСС (5), Партии пенсионеров, Партии роста (3), Казачьей партии, "Коммунистов России", "Гражданской платформы", "Зелёной альтернативы" (по 2), Демократической партии, Партии прогресса, "Родины" (по 1).

Всего было выдвинуто 147 кандидатов, зарегистрировано — 89, что превышает показатели прошлых выборов в данных регионах (тогда было выдвинуто 122, 84 из которых прошли регистрацию). Если брать по регионам, то максимум на пост главы субъекта РФ претендовало по шесть кандидатов (в Архангельской, Калужской областях и городе Севастополе). Минимум — по четыре кандидата — (в Республике Коми, Пермском крае, Ленинградской и Смоленской областях). По пять кандидатов — в оставшихся 11 субъектах, где главы регионов выбирались населением.

Без нафталина

Наконец, в-четвёртых, предвыборные кампании победителей не отдавали нафталином. Избирательные стратегии каждого из вновь избранных губернаторов строились не на старых политтехнологических приёмах, а на постоянной открытости, прямом общении с людьми и на решении реальных проблем вверенного субъекта РФ. Все временно исполняющие обязанности глав регионов (врио) постоянно вели диалог в социальных сетях, отвечали на сообщения граждан, вели прямые эфиры в "Одноклассниках", "ВКонтакте" и "Инстаграме", активно реагировали на жалобы. Также кампании строились на выездах в муниципалитеты несколько раз в неделю, на встречах во дворах и постоянном живом общении, насколько это позволял карантин.

И они не только говорили слова, но и делали дела. И не только справились с коронавирусом на вверенных территориях (не допустили переполнения больниц и неконтролируемого распространения вируса, имели запас койко-мест и аппаратов ИВЛ в больницах). — Особенность кампаний заключалась в том, что они были не столько агитационные, сколько кампании реальных дел. Это было решение реальных вопросов, это было выделение ресурсов и средств прямо сейчас либо подготовка планов на выделение этих ресурсов. Реальные дела были во всех регионах, но особенно это касалось Камчатки, Архангельской области и Республики Коми, — пояснил Лайфу сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрей Малахов.

Если смотреть детально, то каждый из врио принимал знаковые для их территорий решения: Кобзев в Иркутской области не вылезал из затопленного Тулуна, решал проблему незаконной вырубки леса, Цыбульский в Архангельской области закрыл проект мусорного полигона в Шиесе и всерьёз занялся ветхим и аварийными жильём, Шапша продолжил политику открытости к инвесторам в Калужской области, Махонин возродил футбольный клуб "Амкар", решил проблемы обманутых дольщиков и договорился о строительстве третьего моста через Каму. Солодов на Камчатке ввёл социальные карты жителя края и подарки для новорождённых, а также, по словам Андрея Малахова, выделил средства на строительство больницы, которая была заморожена более десяти лет.

Люди это почувствовали. И ответили бюллетенями, как верно отмечает Андрей Малахов, проголосовали за реальные дела, а не за популизм. Теперь уже избранные губернаторы должны ответить действием — не только перед населением, но и перед Владимиром Путиным.

Фото © ТАСС / Онучин Игорь

— Сам факт встречи президента с избранными главами регионов — это, конечно, в нашей политике в первую очередь символ. Символ того, что президент считает глав регионов своей командой, — отметил Сергей Старовойтов. — Да, это было понятно уже после того, как он их назначил врио, но тем не менее это некий знак признания, что они в его команде. Президент признаёт их в качестве таковых и посылает соответствующий сигнал избирателям и политическим элитам. Если угодно, это такая легитимизация на президентском уровне. Но это и ответственность для глав регионов, которые на этой встрече присутствовали. Для них это форма ответственности не только перед избирателями, которые за них проголосовали, но и форма ответственности перед главой государства.