Как сложилась судьба девушки, которая вышла замуж за пологовского маньяка Сергея Ткача и родила от него дочь

Некоторые женщины для отношений выбирают брутальных, суровых, а порой и жестоких мужчин. Но у некоторых женщин тяга к острым ощущениям перерастает в маниакальность или психопатию. Видимо, так случилось у Елены Булкиной, которая в 24 года влюбилась в одного из самых жестоких и кровавых серийных убийц в криминальной истории — Сергея Ткача, когда тот уже отбывал пожизненное. Обычная девушка из ярославского Рыбинска не просто выбрала пологовского маньяка (так его окрестили журналисты) в качестве объект а обожания, но и сумела добиться свидания с ним, а затем стала его законной супругой и родила от него дочь. Ткач умер в житомирской тюрьме ещё два года назад, а вот куда делись его молодая жена и дочь — до сих пор было неизвестно. Девушка исчезла с радаров СМИ, но Лайфу удалось выяснить, как сложилась судьба этой странной женщины.

Почерк зверя

Фото © Wikipedia / © serial-killers.ru

Сергей Ткач орудовал на территории Украины в 80-х годах. Первое убийство совершил по дороге из Симферополя в Ялту. После ссоры с первой женой (всего их у него будет четыре) он крепко выпил и напал на одинокую девушку. Для храбрости он выпивал убойный коктейль, состоящий из водки и димедрола. Реакция высвобождала зверя, который жил внутри этого довольно щуплого и низкорослого человека. Он всегда выбирал одиноких девочек и девушек от девяти до 17 лет — тех, кто по какому-то стечению обстоятельств оказывался вечером у дороги. Он насиловал их и душил. Позже удушающий приём с обхватом сзади станет фирменным почерком маньяка, как и хищение украшений и сумок своих жертв.

Ложный след

После армии Ткач какое-то время успел поработать оперативником угрозыска и криминалистом в посёлке Киселёвск Кемеровской области тогдашней РСФСР. Но его оттуда довольно быстро уволили за какой-то служебный проступок. Ткач знал, как работают следователи, и умел не только заметать следы, но и направлять оперативников по ложному следу. Например, места нападений он выбирал не случайно, а так, чтобы в первую очередь милиционеры направляли все силы на поиски среди автомобилистов. Эта тактика не просто оказалась эффективной, но и привела к тому, что за преступления, совершённые пологовским маньяком, осудили девять человек.

Ткача задержали только в 2005 году. Когда оперативники пришли к нему домой, он встретил их словами "Я ждал вас 25 лет". Дело было настолько сложным, что приговор прозвучал только в 2008 году. Доказано всего 32 убийства, хотя сам Ткач заявлял как минимум о сотне убитых женщин.

Я хотел окончательно показать МВД, что они не умеют работать, а только водку жрать и задерживать пьяниц. Я видел, конечно, что там, на озере, кругом люди… И что меня побудило убить девочку, не знаю, просто не знаю… Я увлёк её под корягу и утопил там. Зверь, таких в природе нету — так могу себя охарактеризовать Сергей Ткач

Одержимость

Фото © VK

Сергей Ткач оказался за решёткой за 13 лет до своей смерти. В 2018-м у него случился сердечный приступ. Но последние годы жизни, даже находясь в тюрьме, он жил ярко благодаря той самой женской маниакальности. Увидев сюжет про пологовского маньяка по ТВ, 16-летняя Елена Булкина влюбилась в убийцу. Девушка буквально помешалась на душегубе и стала искать способы встречи с ним. Восемь лет ей понадобилось для того, чтобы вступить в контакт с изувером — вначале с помощью писем, а затем и на свидании. Они встречались всего несколько раз, но этого хватило, чтобы Елена вышла за Ткача замуж и родила от него дочь.

Что двигало ею? Журналисты многих федеральных каналов пытались ответить на этот вопрос, но сама Елена отказывалась давать интервью. Только в 2017-м она решила открыться перед всеми и в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ объяснила своё решение.

У меня нет желания прославиться и звёздной болезни. Иначе я бы после свадьбы побежала на все телеканалы и дала бы всем интервью. Для меня это был как какой-то фильм ужасов: ты понимаешь, что страшно, но в то же время интересно. Я всегда увлекалась похожими историями, следила за некоторыми персонажами, которые гораздо страшнее Сергея... Елена Булкина

Конец фильма

После выхода программы жизнь Елены Булкиной превратилась в ад. Друзья и знакомые отвернулись не только от неё самой, но и от её родителей, которые в итоге до сих пор ведут затворнический образ жизни. Рыбинск — город с населением 200 тыс. человек, но и тут все друг друга знают. Сейчас Елене 30 лет, она сменила фамилию и работает в строительной фирме в Москве, приезжая в Рыбинск два раза в месяц. Она мать-одиночка, воспитанием ребёнка преимущественно занимаются бабушка и дедушка.