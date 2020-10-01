Уорхол и ценности. Выставка, застрахованная на $50 млн, вызывает вопросы

В Москве, в Новой Третьяковке на Крымском Валу, проходит выставка "Я, Энди Уорхол". Самые сообразительные смекнут, что в экспозиции работы Энди Уорхола. Во всяком случае так написано в новостях. Но, если вглядеться, всё с этой выставкой, мягко говоря, не так однозначно.

Во-первых, в экспозицию, как утверждают организаторы, вошло более 200 работ, собранных по всему миру в музеях и частных коллекциях. Однако, откуда именно взялась каждая работа, узнать не представляется возможным. Многие выразили сомнения в авторстве. Общая страховая стоимость выставки — более 50 миллионов долларов. Что, конечно, удивительно, учитывая состояние зала на четвёртом этаже музея на Крымском Валу.

Но дело даже не в этом. А в том, что телеграм-каналы наперебой кричат: "Там нет ни одного подлинника". И что, по утверждению ряда экспертов, посетителю за шестьсот российских рублей предлагается взглянуть на репродукции, которыми и без Новой Третьяковки забиты все хипстерские магазины.

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Александр Начкебия, организатор выставки "Я, Энди Уорхол!", так прокомментировал ситуацию: "Мне кажется, мы указали на то, что у нас серьёзный куратор и его авторитет позволяет судить о том, что коллекция, представленная на нашей выставке, она широкая, она очень серьёзная, она скрупулёзно подобрана и соответствует кураторской концепции. Если бы эта выставка была "по мотивам", то этот факт отражался бы в наших материалах. Мы серьёзные организаторы и у нас серьёзные партнёры, такие как, например, Союз художников. Я приглашаю всех на нашу выставку, могу заверить вас: всё, что вы там увидите, это подлинные работы Энди Уорхола. Я считаю, что эта выставка, учитывая многие факторы — то, что Уорхола не было в России 15 лет, учитывая пандемию и то, что сейчас мало событий; наша выставка — это просто must-see, событие, которое обязательно нужно посетить".

Но давайте разберёмся, насколько вообще корректно говорить о подлинниках работ Уорхола. Совершенно не секрет, что художник сам тиражировал свои работы методом трафарета и шелкографии. Бывало, что в день делалось до 80 копий. А об искусстве (и своём в том числе) мистер Энди однажды высказался вполне однозначно:

"Мне нравятся деньги на стенах. Например, вы собираетесь купить картину за 200 000 долларов. Я думаю, вам следует взять эти деньги, перевязать их в пачки и повесить на стену".

Конечно, Энди Уорхол был мастером эпатажа, выдающимся троллем, как сказали бы сейчас. И вся ценность его работ, да, наверное, и вообще поп-арта — в демонстративном пренебрежении к академическим стандартам и всяческой элитарности. Напомню, само течение появилось в Америке в конце 50-х. Художники того времени и Уорхол в том числе высмеивали общество потребления. Брали знакомый всем символ (кока-колу, известную модель, упаковку от гамбургера, чёрта в ступе) и выставляли на огромных полотнах как выдающийся предмет искусства. Цель — сарказм и издевательство.

Можно долго и до хрипа спорить о художественной ценности произведений Уорхола, но факт остаётся фактом: прошло более 50 лет, а интерес к его работам не только не угасает, но и растёт. Как растут и цены на них.

Противник всего аутентичного, элитарного, созданного в единственном экземпляре, Уорхол, думаю, услышь споры о подлинности своих работ, посмеялся бы в усы, которых у него не было. Крёстный дедушка всей современной рекламы, нестареющая икона модных дизайнеров, Уорхол, полагаю, замутил бы дополнительный интерактив. Что-нибудь из серии "угадай автора". Правильный ответ — печатный станок.

Так уж вышло, что Уорхол стал одной из знаковых фигур не столько для искусствоведов, сколько для широкой публики, силящейся казаться интеллектуальной элитой. Условных хипстеров, городской интеллигенции. Они-то больше всего и возмущены "обманом" организаторов. И этим самым выдают себя с головой: насколько надо не понимать сути всего авторского подхода Уорхола, чтобы искать среди его работ оригиналы? Сама фигура Уорхола — глобальная антитеза слову "элитарный", в этом его природа.

И все дискуссии на тему подлинности воскрешают в моей памяти старую частушку: Девки спорили на даче, Чей духовный мир богаче. Оказалось, что богаче У самой хозяйки дачи.