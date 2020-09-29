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В соцсети "ВКонтакте" появился мессенджер. Как им пользоваться?

Найти собеседника станет проще. Вам достаточно будет знать его номер телефона.

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Фото © shutterstock

"ВКонтакте" преобразовала раздел "Сообщения" в мессенджер. Теперь вы сможете найти и написать собеседнику по номеру телефона. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото © VK

Фото © VK

Самый неудобный мессенджер. Минусы WhatsApp, о которых не сказало "Роскачество"

"Роскачество" назвало мессенджер лучшим по совокупности критериев. При этом он доставляет массу проблем во время пользования. Разбираемся — каких.

Это упростит поиск собеседника. Пользователям будет проще связываться с теми, кого пока нет в друзьях.

Информация на странице становится доступной, только если собеседник на это согласится. До этого момента абсолютно все данные профиля будут скрыты — от имени до аватара. Отобразится лишь номер и имя из телефонной книги. Инициатор общения даже не узнает, прочитано ли его сообщение.

Подобная разработка — Facebook Messenger. Здесь мессенджер тоже интегрирован в соцсеть, только он реализован как отдельное приложение.

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