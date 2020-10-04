Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Медики назвали "самый опасный предмет" во время пандемии

Основные правила защиты от CoViD-19 просты: защита органов дыхания, чистые руки.

1471
Post cover

Фото © Pixabay

Самый опасный предмет во время пандемии коронавируса — это обычная медицинская маска, которая используется неправильно. Об этом заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.

У нас есть очень много людей, как я их называю, "неэффективных" носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман, — сказала Алексеева.

Стали известны сроки применения "живой" вакцины от коронавируса

Это уже третий препарат, разработанный в России.

А ещё многие люди надевают такую маску повторно, несут домой, где вирусу ещё комфортнее в тепле и влажности.

Врач напомнила, что маски нужно носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, утилизировать в герметичном пакете.

Также Алексеева настоятельно рекомендовала не пренебрегать использованием "бытовых" антисептиков в виде мыла и спирта, а также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: мыть продукты из магазина, обрабатывать антисептиком пакеты, привезённые службами доставки, помнить про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.

Напомним, что сегодня число инфицированных коронавирусом в России впервые с мая превысило десять тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всём мире насчитывается 34,7 миллиона зарегистрированных случаев CoViD-19. Более миллиона пациентов скончались.

Выбор редакции

Россияне бросились скупать противовирусные препараты

сегодня в 12:34

В Китае раскрыли секрет идеального приготовления варёных яиц

сегодня в 08:06

"Работаем на самоокупаемости". Лещенко пожаловался на огромные убытки артистов из-за коронавируса

сегодня в 15:00

В Twitter показали, как на самом деле создаются красивые фото для соцсетей, и повторить может каждый

сегодня в 15:00

Армения призвала ЕСПЧ надавить на Турцию из-за конфликта в Нагорном Карабахе

сегодня в 14:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.