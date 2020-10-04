Медики назвали "самый опасный предмет" во время пандемии

Самый опасный предмет во время пандемии коронавируса — это обычная медицинская маска, которая используется неправильно. Об этом заявила "Вечерней Москве" терапевт Лариса Алексеева.

— У нас есть очень много людей, как я их называю, "неэффективных" носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман, — сказала Алексеева.

А ещё многие люди надевают такую маску повторно, несут домой, где вирусу ещё комфортнее в тепле и влажности.

Врач напомнила, что маски нужно носить не более двух часов, аккуратно снимать, не касаясь лица, утилизировать в герметичном пакете.

Также Алексеева настоятельно рекомендовала не пренебрегать использованием "бытовых" антисептиков в виде мыла и спирта, а также напомнила о необходимости соблюдать иные правила предосторожности: мыть продукты из магазина, обрабатывать антисептиком пакеты, привезённые службами доставки, помнить про одежду и обувь — на них можно принести вирус домой.