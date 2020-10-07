Киргизский переворот. Война кланов или влияние США?

После протестов и массовых беспорядков президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призывал отменить результаты выборов в случае, если будут найдены нарушения при голосовании. Оппозиция вывела на улицы Бишкека недовольных результатами выборов, и митингующие захватили здание Белого дома, добившись освобождения бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, а также членов его администрации.

Стоит учесть, что всего в Киргизии проживает около 6,5 миллиона человек, из них около 3 миллионов находятся в южной части страны, образуя так называемые южные кланы. От северян они отличаются меньшим восприятием европейской цивилизации, более исламизированы, архаичны и в большей степени впитали культурное влияние узбеков. Поскольку исторически эта часть страны входила в узбекское Кокандское ханство. По официальным данным в России в настоящий момент около 650 тысяч киргизов.

Политолог и общественный деятель Республики Киргизия Марс Сариев полагает, что столь быстрый переход органов власти на сторону восставших говорит о том, что различия между южными и северными кланами, на которые традиционно делится Киргизия, в этот раз не столь существенны.

— Есть важный момент — страна поделена на север и юг. Поэтому очень сильно сыграл тот факт, что в парламент прошли три южные партии и одна с севера. Это, конечно, вызвало недовольство. Однако на юге в городе Ош попытались провести митинг за Жээнбекова, но они были сметены противоборствующей толпой. Поэтому пока раскол страны не допущен. Сейчас идёт захват власти, смена акимов (полпред президента. — Прим. Лайфа), в городах юга появляются самопровозглашённые правительства, которые ставят в управление своих людей и свергают людей Жээнбекова. В итоге угроза времён Курманбека Бакиева, когда он хотел создать южную республику, миновала. Хотя, конечно, главную роль в этом раскладе сыграли именно молодые люди с севера, которые приехали в столицу из Нарынской, Таласской и Чуйской областей, — сказал политолог.

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В отличие от Белоруссии, где спустя два месяца ситуация остаётся практически неизменной, в Киргизии в течение шести с половиной часов митингующие уже заняли Дом Правительства, а ЦИК признала нелегитимность выборов. Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что так произошло именно из-за того, что лояльность конкретных управленцев проявляется не к государственным институтам, а целиком зависит от кланов.

— А куда деваться ЦИК? Пришлось признать результаты выборов недействительными. Там же все прекрасно понимают, что Киргизия — это не Белоруссия, и относительно монолитной позиции властей нет. Там люди мыслят кланами. Условный полицейский лоялен не президенту или министру, а своему клану. В итоге вышло несколько сотен человек, а к ним уже перешли на сторону и часть полиции, и чиновники. Власть начала сыпаться, поэтому, разумеется, пришлось идти на уступки. В результате, я думаю, будут назначены новые выборы, на которых будут согласованы результаты, чтобы никого не обидеть. Киргизия — это такой пример, где демократию ввели слишком рано. Сначала нужно было организовать гражданское общество, чтобы люди мыслили категориями личных оценок, а не кланов, а потом уже устраивать выборы, — заявил эксперт.

Значительную роль в киргизских событиях сыграла пандемия коронавируса, полагает эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Мендкович. С другой стороны, она же вынудила США сбавить своё давление на республику.

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— Пандемия коронавируса подкосила государство в целом. В ходе пандемии выяснилось, что заболеваемость выше, чем объявлялось официально, а система здравоохранения показала свою беспомощность. Уважение к государственным институтам и лидерам, конечно, упало, что только повысило революционный запал. Кроме того, конечно же, недополучили деньги от мигрантов. Точных цифр пока нет, так как нет сводных данных по переводам, но речь может идти о недополучении сотен миллионов долларов. С другой стороны, переводы не исчезли вовсе. И за прошедший период уже говорится о сумме более миллиарда долларов, которую переслали мигранты из России. Ну и пандемия не дала в полный рост американцам разыграть свою карту. Несомненно, американские дипломаты проводили встречи с оппозиционными партиями, где агитировали их за активную борьбу с президентом, но полностью установить контроль у них не вышло. Дело в том, что ещё весной большую часть посольства США эвакуировали из Бишкека, а оставшихся сотрудников оказалось слишком мало для прямого руководства. Поэтому протест в Киргизии стал более независимым от Штатов, что уже проявляется в высказываниях его лидеров , — сказал Мендкович.

Принципиально ничего в Киргизии не изменится, полагает Геворг Мирзаян. По его словам, чтобы хоть что-то изменилось, нужно менять уклад жизни, экономику, в конце концов, строить промышленность, высокотехнологичные производства. В том варианте, в котором страна живёт сейчас, клановая система оптимальна и понятна. Но если бы Жээнбеков встал в позу и нашёл поддержку, а после этого победил, то вот тогда, может быть, что-то бы и изменилось. Тогда как минимум бы стало понятно, что свергнуть законную власть за счёт кланов уже не получится. А в результате люди в очередной раз убедились, что при желании можно запросто свергнуть президента и захватить Дом Правительства.