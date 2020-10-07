Клоун в пачке. Как западные политики реагируют на "Навальниаду"

Отравление оппозиционного блогера продолжает оставаться в центре внимания мировой прессы. Журналисты, эксперты и просто активисты обсуждают как недавнее интервью Навального журналу "Шпигель", так и будущее самого российского оппозиционера. Понятно, что большая часть статей и комментариев идёт по западным методичкам, построенным по принципу "что бы ни произошло, виноват Путин и Россия". Однако та часть экспертов, которая не выбросила свой разум на помойку общества потребления и ставит национальные интересы выше наднациональной истерики, весьма скептически относится к разворачивающейся "Навальниаде". В лучшем случае её критикует, а в худшем — просто высмеивает.

Взять, к примеру, пустую, наивно-пропагандистскую беседу Алексея Навального с корреспондентом "Шпигеля". "Это могло бы быть очень интересное интервью человека, который оказался в столь драматической ситуации, если бы Алексей Навальный не начал выдвигать эти ужасные обвинения в адрес президента России Владимира Путина. После этих слов мои впечатления от интервью очень быстро изменились, — пишет президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд. — К сожалению, Алексей Навальный показал всему миру, что не хочет настоящего расследования".

Действительно, одним из самых слабых мест интервью Навального (что "Шпигелю", что Дудю) является тезис о том, что политика отравил "лично Владимир Путин". Ни разу, ни в одном месте "донатен-фюрер российской оппозиции" не объясняет логику президента. Не понимают её даже в тех странах, где лидеры не привыкли церемониться со своими политическими соперниками. "Смешно думать, что президент России стал бы травить Алексея Навального. Зачем бы он это сделал? Потому что Алексей — опасный соперник? Разумеется, нет", — говорит депутат алжирского парламента Аюб Шараити. Опасным соперником для Путина Алексей Навальный является лишь в фантазиях членов его политической секты.

Реальность же демонстрируют итоги выборов (как верно отметил финский правозащитник Йохак Бекман, "его партийные активисты получили только семь мест из десятков тысяч на последних муниципальных выборах"), а также соцопросы. Например, эксперты "Левада-центра" оценивают популярность Навального весьма скромно. Как можно говорить об "опасном сопернике Путина", когда лишь 10% из тех, кто слышал о Навальном, относятся к нему с уважением? "Он неважен и представляет небольшую часть оппозиции. Зачем бы российские власти хотели отравить Навального. Он даже не является серьёзной угрозой, — говорит вице-президент фламандского парламента Филипп Девинтер. — Единственное, что ясно, так это то, что Навальный очень популярен в Западной Европе и превратился в символ".

Собственно, в этом всё и дело. Навальный стал символом, который всегда нужно накачивать смыслами. Прежде всего для внутриевропейского потребителя, ведь ему нужно объяснить, что это "нерукопожатные" европейские политики довели ЕС до состояния бардака и полураспада. Что это вина "злого российского лидера", которого в рамках такой политики нужно постоянно демонизировать.

"Путин виноват во всём, что происходит в России. У нас не должно быть доказательств, нам просто нужны как можно более громкие обвинения в как можно большем количестве газет и публикаций. Владимир Путин должен быть бессменным подсудимым", — говорит руководитель румынской общественно-политической НКО "Восток груп" Влад-Александр Крисан. Вот этот "подсудимый" и "опустился" до того, что травит своего ведущего оппозиционера на глазах у честной европейской публики. Разве могут быть после этого сомнения в том, что злой и нехороший Путин вмешивается в европейские дела, провоцирует европейский сепаратизм, травит кота Скрипаля и рисует граффити на стенах домов достопочтенных бюргеров и буржуа?

Однако не менее важными для иностранных кураторов Навального является и его внешнее использование. Налицо интересная двухходовочка: сначала эти кураторы убедят европейскую и американскую публику в том, что оппонент является надеждой демократической России, а потом уже, опираясь на собственное общественное мнение, будут принуждать Кремль и россиян принять Алексея Навального именно в этом статусе. Вопрос в том, получится ли? Судя по реакции Кремля, российские власти чувствуют себя несколько оскорблёнными тем примитивным действом, который перед ними разыгрывается. "Берлинская опера не могла сделать лучшую постановку. Драма в трёх действиях. Предположительно отравленного Навального транспортируют в Берлин, несмотря на коронавирусный кризис и ограничения на въезд, для лечения в Charité… Затем российские власти получают отказ в сотрудничестве от немецких властей по расследованию предполагаемого отравления. И, наконец, в отравлении обвиняют российское правительство и просят положить конец "Северному потоку — 2". Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль?", — пишет Гуннар Норберт Линдеманн.

Точно так же можно поставить вопрос о том, насколько глупой сценаристы "Навальниады" — как из числа западных товарищей, так и из рядов команды самого Навального — считают российскую публику. "Сижу и смеюсь над новыми потугами Навального и его команды. Сначала обелили его любовницу, теперь лично Путин его отравил. Жду видео, где В.В.П лично в номере Навального добавляет яд в его воду. А потом можно ещё снять фильм в Голливуде. Ибо этот рассказ как раз тянет на фантастику", — пишет сопредседатель латвийской партии "Действие" Евгений Король.

"Навальный, которому никогда не удавалось заручиться поддержкой больше чем горстки сторонников на улицах Москвы, теперь отчаянно пытается воспользоваться 15 минутами славы, которые ему даёт Запад, в очередной жалкой попытке повлиять на российскую политику. Но, в конце концов, мы хорошо знаем, что "оппозиционер" из России — не что иное, как марионетка вроде Хуана Гуайдо в Венесуэле", — уверяет исполнительный директор Международного форума муниципалитетов стран БРИКС Энрике Домингес. Но знают ли об этом россияне? Не поведутся ли они на раскрученный образ "отечественного донатен-фюрера"? Вдоволь насмотревшиеся на собственных политиков-популистов некоторые западные эксперты призывают россиян не экспериментировать с подобными лидерами.

"Мученик, который должен спасти нынешнюю Россию? Боже, храни Россию от этого человека!" — пишет генеральный секретарь австрийского Института Суворова Патрик Поппель. Ведь, как верно заметил Пурнима Ананд, претендующий на место Владимира Путина Алексей Навальный "работает против своей страны", поскольку "создаёт новый этап противостояния России и Запада". "Он использует эту ситуацию, свои возможные проблемы со здоровьем и якобы "отравление", чтобы ещё более сблизится с западными спецслужбами, хайпануть и обвинить российскую власть во всех смертных грехах, чтобы дестабилизировать ситуацию в России!" — вторит ей депутат городского собрания Белграда Драгинья Влк.

Некоторые комментаторы утверждают, что бессмысленные европейские потуги навредить через дело Навального России ударят по Европе, по европейским национальным интересам. И почему-то это в основном те политики, которые не относятся к мейнстримным европейским партиям. Например, представители Болгарии, власти которой сейчас кусают себе локти из-за того, что в своё время пошли на поводу у ЕС и отказались от важнейшего для страны проекта "Южный поток". Сейчас болгары с ужасом смотрят на то, как из-за Навального может пострадать "Северный поток — 2", который должен был снять зависимость Юго-Восточной Европы от украинского транзита.

"Дело Навального нельзя политизировать, не говоря уже о том, чтобы использовать его в качестве предлога для прекращения геостратегических проектов, которых несут экономические преимущества для Европы", — предупреждает вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева. "Всё это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30% дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надёжными в течение десятилетий", — объясняет член палаты депутатов (ландтага) Берлина Гуннар Норберт Линдеманн.

Другие заявляют о том, что развёрнутая против России кампания угрожает не только европейским газовым проектам, но и мировой безопасности. Во-первых, в вопросах глобального управления. "Это отличный пример западной политики, нацеленной на подрыв полицентричного миропорядка, — уверен член Центрального комитета мозамбикской партии "Фрелимо" Милтон Валенте. — Мы наблюдаем искусно разработанную операцию, важной частью которой является кампания фейк-ньюз против России и Европы с целью поддерживать состояние новой холодной войны в Европе и мире. Такие случаи только способствуют дезинтеграции системы международных отношений и должны быть тщательно расследованы».

Во-вторых, с точки зрения борьбы с распространением коронавируса. "В то время, когда рынок, гонящийся за прибылью, готов лишить наших людей лекарства от пандемии коронавируса, мы обращаем внимание на внешнюю политику Российской Федерации, которая бесплатно направляет первую в мире вакцину — Sputnik V — разным народам нашего континента, особенно тем, кто сопротивляется криминальной блокаде Соединённых Штатов, самой жестокой в ​​истории, Кубе, а также Никарагуа и Венесуэле… Мы осуждаем кампанию в СМИ, направленную на то, чтобы помешать продвижению российской вакцины", — возмущается бывший президент Гондураса Хосе Мануэль Зелайя Росалес.