Звонок для родителей. Что стало с 14-летней девочкой из-под Саратова, которая родила ребёнка от учителя математики

В 2012 году 14-летняя Люба Бессуднова из Саратовской области появилась на экранах национального телевидения с новорождённым малышом на руках. Это был её сын… Её и учителя математики, который преподавал в школе, где училась Люба. История этой девочки — это немой упрёк тем родителям, кто потерял связь со своими детьми. Тем, кто настолько занят своими заботами, что их дети сами решили стать взрослыми.

Судьбы за цифрами

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Об этом не принято говорить, но в России 80% девочек теряют свою девственность между 13 и 15 годами. Только по данным Росстата, в 2018 году в стране родилось 34 ребенка, мамам которых было всего 13 лет. Конечно, за этими цифрами стоят тяжёлые судьбы, о которых тоже редко говорят. Чаще всего такие истории стараются быстро замять, детей воспитывают либо бабушки с дедушками, либо детдома, но иногда скрыть нарыв невозможно. Так произошло в селе Петрово, что в Саратовской области. Люба Бессуднова забеременела не просто от взрослого мужчины, а от педагога!

Беспринципные взрослые

Фото © Скриншот YouTube / Прямой эфир

Учителю математики Олегу Михееву в тот момент было 23 года. Он узнал, что его ученица встречается с 21-летним сыном директора школы Игорем Колесниковым, в которой он работает, но, вместо того чтобы вмешаться и остановить этот кошмар, он воспользовался моментом. Колесников — это теперь подтверждено судом — имел сексуальные контакты с Любой, а затем бросил её. Девочка с неокрепшей психикой решила отомстить своему возлюбленному по-взрослому.

— Я хотела сделать ему больно за то, что он меня бросил, и решила переспать с Олегом. Это было ему назло, я думала, его это заденет. Люба Бессуднова

Вскоре Люба поняла, что сделала хуже только себе. Шло время, и она не обращала внимания на то, что набирает вес. Никакого токсикоза не было, на уроках физкультуры она спокойно тренировала пресс вместе с одноклассниками. Поэтому, когда однажды ей стало плохо и мать отвезла её в больницу, диагноз врачей стал для неё шоком. Срок был уже поздний, и вместе с мамой они решили, что будут воспитывать ребёнка сами.

Возня под ковром

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Девочка не знала, кто биологический отец. Вскоре на пороге их дома появилась директор той самой школы Татьяна Горбань. Женщина старалась сделать так, чтобы о скандале не узнали в области и она не лишилась места. В то, что её сын занимался сексом с 13-летней школьницей, она верить отказалась, даже когда все доказательства были предъявлены на суде. Горбань до последнего заявляла, что всё это дело рук тех, кто хотел сместить её с поста директора, мол, место хлебное… Ей не поверили. Уволили, и она с позором сбежала в Москву к родственникам, сменив номера и удалив аккаунты в соцсетях.

В этой истории все старались снять с себя ответственность. Игорь Колесников, даже будучи фигурантом дела о совращении малолетней, заявлял, что он к девочке не прикасался. Олег Михеев также заявлял, что ребёнок не его, а саму Любу в эфире телеканала "Россия-1" назвал шлюхой. Оба в итоге сели в тюрьму. Сын директора — на три года, учитель математики — на четыре. Оба уже на свободе. Колесников переехал к маме в Москву. Чем он сейчас занимается — неизвестно. Олег Михеев так и не признал ребёнка. Судьба наказала его не только решёткой и лишением работы — от него ушла жена с ребёнком. Женщина просто не выдержала позора. Сам он переехал в Аткарск.

Урок судьбы

Люба Бессуднова окончила школу и вместе с сыном переехала в Саратов. Сейчас ей 21 год, она работает в азиатской фирме по производству и продаже БАДов. В соцсетях она под другой фамилией и, судя по всему, её жизнь складывается вполне размеренно и нормально.

— Жизнь слишком важна и коротка, чтобы тратить её на обиды и пустоту. Любите друг друга ежедневно, ежечасно, ежеминутно! Столь величайшая и несоизмеримо огромная вещь, как жизнь, может оборваться от бесконечно малой ошибки, глупости... Человеку свойственно ошибаться. Быть может, это и отличает нас от животных. Но порой эти мелочи бывают слишком дорогими... Люба Бессуднова