Звонок для родителей. Что стало с 14-летней девочкой из-под Саратова, которая родила ребёнка от учителя математики

В 2012 году 14-летняя Люба Бессуднова из Саратовской области появилась на экранах национального телевидения с новорождённым малышом на руках. Это был её сын… Её и учителя математики, который преподавал в школе, где училась Люба. История этой девочки — это немой упрёк тем родителям, кто потерял связь со своими детьми. Тем, кто настолько занят своими заботами, что их дети сами решили стать взрослыми.
Судьбы за цифрами
Об этом не принято говорить, но в России 80% девочек теряют свою девственность между 13 и 15 годами. Только по данным Росстата, в 2018 году в стране родилось 34 ребенка, мамам которых было всего 13 лет. Конечно, за этими цифрами стоят тяжёлые судьбы, о которых тоже редко говорят. Чаще всего такие истории стараются быстро замять, детей воспитывают либо бабушки с дедушками, либо детдома, но иногда скрыть нарыв невозможно. Так произошло в селе Петрово, что в Саратовской области. Люба Бессуднова забеременела не просто от взрослого мужчины, а от педагога!
Беспринципные взрослые
Учителю математики Олегу Михееву в тот момент было 23 года. Он узнал, что его ученица встречается с 21-летним сыном директора школы Игорем Колесниковым, в которой он работает, но, вместо того чтобы вмешаться и остановить этот кошмар, он воспользовался моментом. Колесников — это теперь подтверждено судом — имел сексуальные контакты с Любой, а затем бросил её. Девочка с неокрепшей психикой решила отомстить своему возлюбленному по-взрослому.
— Я хотела сделать ему больно за то, что он меня бросил, и решила переспать с Олегом. Это было ему назло, я думала, его это заденет.
Вскоре Люба поняла, что сделала хуже только себе. Шло время, и она не обращала внимания на то, что набирает вес. Никакого токсикоза не было, на уроках физкультуры она спокойно тренировала пресс вместе с одноклассниками. Поэтому, когда однажды ей стало плохо и мать отвезла её в больницу, диагноз врачей стал для неё шоком. Срок был уже поздний, и вместе с мамой они решили, что будут воспитывать ребёнка сами.
Возня под ковром
Девочка не знала, кто биологический отец. Вскоре на пороге их дома появилась директор той самой школы Татьяна Горбань. Женщина старалась сделать так, чтобы о скандале не узнали в области и она не лишилась места. В то, что её сын занимался сексом с 13-летней школьницей, она верить отказалась, даже когда все доказательства были предъявлены на суде. Горбань до последнего заявляла, что всё это дело рук тех, кто хотел сместить её с поста директора, мол, место хлебное… Ей не поверили. Уволили, и она с позором сбежала в Москву к родственникам, сменив номера и удалив аккаунты в соцсетях.
В этой истории все старались снять с себя ответственность. Игорь Колесников, даже будучи фигурантом дела о совращении малолетней, заявлял, что он к девочке не прикасался. Олег Михеев также заявлял, что ребёнок не его, а саму Любу в эфире телеканала "Россия-1" назвал шлюхой. Оба в итоге сели в тюрьму. Сын директора — на три года, учитель математики — на четыре. Оба уже на свободе. Колесников переехал к маме в Москву. Чем он сейчас занимается — неизвестно. Олег Михеев так и не признал ребёнка. Судьба наказала его не только решёткой и лишением работы — от него ушла жена с ребёнком. Женщина просто не выдержала позора. Сам он переехал в Аткарск.
Урок судьбы
Фото © VK / Любовь Вдовина
Люба Бессуднова окончила школу и вместе с сыном переехала в Саратов. Сейчас ей 21 год, она работает в азиатской фирме по производству и продаже БАДов. В соцсетях она под другой фамилией и, судя по всему, её жизнь складывается вполне размеренно и нормально.
— Жизнь слишком важна и коротка, чтобы тратить её на обиды и пустоту. Любите друг друга ежедневно, ежечасно, ежеминутно! Столь величайшая и несоизмеримо огромная вещь, как жизнь, может оборваться от бесконечно малой ошибки, глупости... Человеку свойственно ошибаться. Быть может, это и отличает нас от животных. Но порой эти мелочи бывают слишком дорогими...
Девушка всегда окружена друзьями, родными и коллегами по работе. Сыну уже 8 лет, он растёт вполне благополучным ребёнком. Похож на своего биологического отца внешне, но только внешне. Мальчику дали отчество дедушки Любы, а его бабушке всего 40 лет. И если цель жизни Любы — поднять ребёнка и стать счастливой, то её мама, кажется, должна теперь сдать свой экзамен и помочь дочери воспитать ребёнка, который не потеряет детство.
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