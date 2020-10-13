В Госдуме предложили ввести систему централизованного хранения оружия

Оно будет находиться в специальных ячейках, а ответственный за его выдачу оценит состояние пришедшего.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с Лайфом выразил мнение, что существует необходимость ввести в России систему централизованного хранения оружия, при которой удастся избежать ситуации применения его в порыве эмоций.

— Очень много таких преступлений совершается в порыве какой-то серьёзной конфликтной ситуации, в состоянии аффекта. И если у одних людей есть доступ к собственному оружию, то, к сожалению, это становится огромной трагедией для всех, — объяснил он.

Депутат предложил ввести специальные ячейки, где хранилось бы оружие, а человек, ответственный за его выдачу, оценивал бы состояние тех, кто приходит за ним.

— В любом случае ужесточение правил хранения, ужесточение правил выдачи разрешений играет очень важную роль. И в любом случае любой подобный инцидент необходимо рассматривать именно с позиции — достаточны ли меры, которые приняты на государственном уровне в части выдачи лицензии, в части соответствия гражданина, который получает лицензию на хранение, — уточнил Фаррахов.

По его мнению, человеку без каких-либо эмоциональных или психических нарушений будет выдаваться справка о том, что он не стоит на учёте, однако даже в этом случае невозможно исключить всех непредвиденных ситуаций, и именно для этого есть необходимость продумать новую систему хранения оружия.