"Второсортные певички". Тимати жёстко ответил критикам его участия в шоу "Холостяк"

Он также пообещал, что сделает всё ради прекрасного будущего своего сына.

Рэпер Тимати, ставший героем шоу "Холостяк" после расставания со своей девушкой Анастасией Решетовой, ответил на критику по поводу выбора телевизионного проекта. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Он опубликовал в "Инстаграме" фотографию со своим сыном, которого держит на руках.

— Пока мамки и всякие "второсортные" певички обсуждают морально-нравственные аспекты жизни Тимура Ильдаровича в комментариях, Ратмиру Тимуровичу всё больше нравятся бабочки, белые рубашки и кушать розы, — написал музыкант.

Тимати также уточнил, что не переживает за будущее своего ребёнка. По его словам, он будет помогать им и сделает всё, чтобы у его детей было то, чего не было в детстве артиста.

Участие Тимати в проекте вызвало критику в рядах шоу-бизнеса. Многие посчитали, что после съёмок рэпер вернётся к Решетовой, однако это уже опровергла сама Анастасия. Певица Рита Дакота усомнилась в нравственности музыканта, ведь, по её словам, он уже второй раз бросает девушек с младенцами на руках, а Ксения Бородина уточнила, что на таком проекте девушки ищут славы, а не любви.