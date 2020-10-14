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Опубликовано 14 октября 2020, 19:29

Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Членам совета будет запрещено иметь иностранное гражданство или зарубежные счета.

Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по госстроительству.

Основными задачами Госсовета являются <...> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации, — сказано в тексте документа.

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Госсовет возглавит президент. Орган будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит сам лидер страны. Представителям Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство и зарубежные счета.

Орган будет обладать полномочиями инициировать принятие новых законов или вносить изменения в действующие. Также Госсовет сможет предпринимать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее Путин объяснил важность закрепления статуса Госсовета в конституции.

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Артур Лапсаков
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