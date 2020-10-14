Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете
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Членам совета будет запрещено иметь иностранное гражданство или зарубежные счета.
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Госдумы по госстроительству.
— Основными задачами Госсовета являются <...> обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации, — сказано в тексте документа.
Госсовет возглавит президент. Орган будет состоять из постоянных членов, вошедших туда по должности, и тех, кого своим решением включит сам лидер страны. Представителям Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство и зарубежные счета.
Орган будет обладать полномочиями инициировать принятие новых законов или вносить изменения в действующие. Также Госсовет сможет предпринимать разработку документов стратегического планирования как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях.
Ранее Путин объяснил важность закрепления статуса Госсовета в конституции.