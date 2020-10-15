"Витя, ты дома". "Спартак" объявил о переходе чемпиона Англии — видео
Аренда 29-летнего хавбека рассчитана до конца сезона с возможностью выкупа.
Полузащитник "Челси" Виктор Мозес перешёл в московский "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Арендное соглашение с 29-летним нигерийским хавбеком рассчитано до конца сезона с возможностью выкупа.
— Мозес — универсальный футболист, способный сыграть на различных позициях в атаке, при этом в сборной Нигерии и прежних клубах он чаще действовал на правом фланге. В том числе как крайний атакующий защитник, — отмечает пресс-служба красно-белых.
Виктор Мозес начал профессиональную футбольную карьеру в "Кристал Пэлас". Позже выступал за "Уиган", "Челси", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче" и "Интер". Футболист становился победителем Лиги Европы, чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии. Также на его счету победа в Кубке африканских наций.
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