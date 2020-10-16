Американский журнал заявил, что СССР выиграл Курскую битву благодаря союзникам из США и Британии
Курская битва. Фото © ТАСС / Снимок из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов
Операция "Цитадель" стала последним крупным наступлением фашистских войск на Восточном фронте
Авторы американского журнала Popular Mechanics заявили, что СССР одержал победу в Курской битве благодаря помощи союзников — США и Великобритании.
— Под Курском нацисты стремились повторить свои прежние успехи, окружив и уничтожив советские войска. Однако благодаря дешифровальщикам союзников русские получили предварительное предупреждение и построили оборонительные линии из рвов и минных полей, чтобы отразить немецкую атаку, — говорится в публикации.
Отмечается, что Курская битва — это величайшее танковое сражение Второй мировой войны. Операция "Цитадель" стала последним крупным наступлением немцев на Восточном фронте, а когда оно застопорилось, советские войска под командованием маршала Георгия Жукова начали контратаку и отбросили противника, нанеся ему большие потери.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны.