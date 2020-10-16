Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября 2020, 00:07
3107

Американский журнал заявил, что СССР выиграл Курскую битву благодаря союзникам из США и Британии

Курская битва. Фото © ТАСС / Снимок из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов

Курская битва. Фото © ТАСС / Снимок из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов

Операция "Цитадель" стала последним крупным наступлением фашистских войск на Восточном фронте

Авторы американского журнала Popular Mechanics заявили, что СССР одержал победу в Курской битве благодаря помощи союзников — США и Великобритании.

Под Курском нацисты стремились повторить свои прежние успехи, окружив и уничтожив советские войска. Однако благодаря дешифровальщикам союзников русские получили предварительное предупреждение и построили оборонительные линии из рвов и минных полей, чтобы отразить немецкую атаку, говорится в публикации.

В движении "Волонтёры Победы" предупредили об опасности фальсификации истории
В движении "Волонтёры Победы" предупредили об опасности фальсификации истории

Отмечается, что Курская битва — это величайшее танковое сражение Второй мировой войны. Операция "Цитадель" стала последним крупным наступлением немцев на Восточном фронте, а когда оно застопорилось, советские войска под командованием маршала Георгия Жукова начали контратаку и отбросили противника, нанеся ему большие потери.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Советский Союз в начале Второй мировой войны.

BannerImage
Дарья Хомякова
  • Новости
  • Вторая Мировая Война
  • СССР
  • США
  • Великобритания
  • История
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar