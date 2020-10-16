Американский журнал заявил, что СССР выиграл Курскую битву благодаря союзникам из США и Британии

Операция "Цитадель" стала последним крупным наступлением фашистских войск на Восточном фронте

Авторы американского журнала Popular Mechanics заявили, что СССР одержал победу в Курской битве благодаря помощи союзников — США и Великобритании.

— Под Курском нацисты стремились повторить свои прежние успехи, окружив и уничтожив советские войска. Однако благодаря дешифровальщикам союзников русские получили предварительное предупреждение и построили оборонительные линии из рвов и минных полей, чтобы отразить немецкую атаку, — говорится в публикации.