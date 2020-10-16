В Госдуме ответили на угрозы Украины устроить для России "поток гробов"
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Киеву напомнили о возможностях Российской армии.
Россия не собирается воевать с Украиной, и Киев об этом прекрасно осведомлён. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса. Тот говорил о готовности обеспечить для России "поток гробов" в случае нападения на Незалежную.
— Именно поэтому секретарь СНБО несёт весь этот бред, демонстрируя своё тактическое и военное невежество. Какие солдаты? Какой опыт в Донбассе? Россия относится к продвинутым в военном плане державам, которые не вводят армии до тех пор, пока с безопасного расстояния не расстреляют все объекты противника, — сказал Бальбек РИА "Новости".
Напомним, ранее Кривонос заявил, что в случае военного противостояния Москвы и Киева российская сторона понесёт "огромные потери". Он пообещал, что в этом случае в РФ якобы пойдёт "поток гробов".
Ранее экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил, что страна могла сохранить за собой Крым в 2014 году, однако этого не произошло из-за ошибок военного руководства. При этом замглавы Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Сергей Кривонос сообщил, что Киев не потянет возвращение полуострова военным путём.