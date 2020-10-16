В Госдуме ответили на угрозы Украины устроить для России "поток гробов"

Киеву напомнили о возможностях Российской армии.

Россия не собирается воевать с Украиной, и Киев об этом прекрасно осведомлён. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова заместителя секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергея Кривоноса. Тот говорил о готовности обеспечить для России "поток гробов" в случае нападения на Незалежную.

— Именно поэтому секретарь СНБО несёт весь этот бред, демонстрируя своё тактическое и военное невежество. Какие солдаты? Какой опыт в Донбассе? Россия относится к продвинутым в военном плане державам, которые не вводят армии до тех пор, пока с безопасного расстояния не расстреляют все объекты противника, — сказал Бальбек РИА "Новости".

Напомним, ранее Кривонос заявил, что в случае военного противостояния Москвы и Киева российская сторона понесёт "огромные потери". Он пообещал, что в этом случае в РФ якобы пойдёт "поток гробов".