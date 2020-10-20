Хайп на унижении. Как молодые девочки продавали за лайки свои тела блогеру Mellstroy

Блогосфера обсуждает последний скандал: стример Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, прилюдно оттаскал за волосы и разбил лицо блогерше Алёне Ефремовой после того, как между ними завязалась словесная перепалка. Несмотря на возраст, у Бурима большой опыт подобных выходок, когда ради хайпа и лайков он унижает молодых девушек. Mellstroy уже попадал в родном Гомеле под проверку местных силовиков за то, что заставлял школьниц раздеваться перед веб-камерами, обещая им лайки.

Андрею Буриму чуть больше 20 лет. Совсем недавно он жил в белорусском Гомеле и выкладывал в своих соцсетях селфи, снимки фастфуда, "скорее бы лето", репосты с модных пабликов и песни прогрессивных трэп-исполнителей.

Но затем Андрей занялся стримингом, взяв ник Mellstroy. Это безобидное, в общем-то, увлечение: обычно молодые люди включают камеру и кривляются. Кому-то удаётся лучше других, и хобби превращается в хорошо оплачиваемую работу — мы писали про двух экс-заключённых из Киева, которые за пару вечеров стрима собирали сотни тысяч рублей. О такой карьере наверняка мечтал и гомельский подросток, но вот беда — слава всё никак не находила героя, а без десятков тысяч подписчиков денег не заработаешь. Андрей начал повышать ставки — в частности, в одном из стримов пообещал сжечь пару своих вещей, если наберётся определённое количество зрителей. Затея провалилась, но юноша нашёл другой способ — раздевать подростков в прямом эфире, обещая им лайки.

Грязь

Всё началось с Chatroulette — видеосервиса, где собеседник подбирается случайным образом. С "чат-рулетки" стартовала широкая карьера блогера и интернет-артиста Дмитрия Ларина. Андрей, видимо, грезил о схожем развитии карьеры. Mellstroy "ловил" миловидных девочек, которым зачастую было по 14–15 годиков, и предлагал сыграть в игру: если собеседница не отвечала на простой вопрос ("Сколько мне лет?"), то должна была снять какой-нибудь элемент одежды. Многие отказывались, но кто-то не стеснялся и благополучно обнажался на потеху Буриму и — тогда ещё — 500–700 зрителям.

Со временем с Андреем случилось то, о чём он мечтал всю жизнь, — долгожданная слава. На канал подписалось несколько десятков тысяч человек, а сумма единовременных зрителей достигла пяти-шести тысяч. Очень много. Даже топовые шоумены вроде Хованского и Мопса далеко не всегда собирали у мониторов такую толпу — для малоизвестного стримера это астрономический результат.

Фото © Скриншот из видео YouTube

К славе пришли и деньги: во время "шоу" благодарные зрители не скупятся поощрять молодого порнографа рублём — работают те самые "донаты". Суммы, по меркам топовых стримеров, небольшие — пара тысяч в час, после популярности — больше, но для не самого благополучного Гомеля вполне себе ничего. Да и сам Mellstroy не скрывает финансовой стороны. Вот что он говорил на одном из стримов:

— Моя семья совсем небогатая. Есть нечего. Мать работает в киоске, батя — на заводе. Знаете, сколько он получает? Пять миллионов (около пятнадцати тысяч российских рублей. — Прим. Лайфа). А нас четверо: брат, я, мать и отец. Хожу в кроссовках зимой. Благодаря вам я зарабатываю больше всех.

Фото © Скриншот из видео YouTube

С ростом популярности менялась и методика развода: парень ещё до начала веселья находил жертв, добавлял их в скайп, а потом уже просил раздеться. За детский стриптиз — награда: Бурим обещал девочкам много лайков в социальных сетях, бесплатный пиар их инстаграм-страницы и прочие атрибуты, необходимые для минимальной жизнедеятельности 14-летней леди.

Фото © Скриншот из видео YouTube

Апогей этой истории пришёлся на начало января 2017 года: пока россияне приходили в себя после новогодних праздников, Mellstroy на глазах у 50 тысяч зрителей раздевал детей. Понадобилась лишь небольшая смекалка, настойчивость и одно-единственное обещание — засыпать лайками интернет-страницу жертвы.

Любой, кто минимально имел дело с "Ютубом", был в недоумении: почему ушлого гомельчанина не забанили ещё на середине славного пути? Обычные ролики закрывают даже за обнажённую грудь, неужели тут у администрации видеохостинга прорвалась небывалая толерантность? Как нам рассказал блогер Денис Айдэн Меренков, штука в другом.

Дело в том, что у YouTube нет автоматического фильтра на прямые трансляции. Только если использовать чужой контент, то могут прикрыть. А поскольку после окончания эфира Андрей удалял записи, то и предъявить ему было нечего. Хотя известно, что несколько его каналов блокировали.

Неудивительно, что Mellstroy выбрал стриминговую площадку именно от YouTube: на аналогичном сервисе Twitch он бы продержался не больше двух минут — там могут навечно закрыть канал за случайно показанные трусы. Подростковый стриптиз бы точно не прошёл никакой контроль.

Но слава, которую так упорно пытался оседлать Андрей, в итоге извернулась и плюнула ему ядом в лицо — про стримы Бурима узнала по-настоящему широкая публика.

Падение и розыск

Фото © Скриншот из видео YouTube

Впервые канал Мелстроя вытащил под свет софитов упомянутый блогер Айдэн. Именно с его разоблачительного видео, записанного 17 января 2017 года, запустилась цепная волна: мнения других блогеров (без этого не обходится ни один сколько-нибудь шумный интернет-скандал), видео канала ютубера, который позиционируется как СМИ о YouTube-событиях. Лайф спросил у Айдэна о том, что вообще дёрнуло молодого человека на такие вещи.

— Конечно, это попытка набрать аудиторию любым способом. Известно, что он (MellStroy. — Прим. Лайфа) первоначально обещал на стримах, например, прыгать с балкона, если наберётся необходимая масса зрителей. Но с безобидных шуточек Андрей перешёл на серьёзные вещи, раздевая малолетних девочек, — говорит Денис Меренков о мотивации Андрея Бурима.

Здесь Денис совершенно прав: безобидные шутки незаметно перешли черту, в том числе и уголовную. Действия стримера Mellstroy можно было квалифицировать по статье Уголовного кодекса Республики Беларусь 343.1 "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего":

"Изготовление либо хранение с целью распространения или рекламирования, либо распространение или рекламирование порнографических материалов или печатных изданий, иных предметов порнографического характера с изображением заведомо несовершеннолетнего, либо публичная демонстрация кино- или видеофильмов порнографического содержания с таким изображением наказываются исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырёх лет, или лишением свободы на тот же срок".

Так что срок перед молодым стримером маячил реальный, и это ни капли не наши домыслы. Милиция уже наведывалась в квартиру Андрея, поговорила с его родителями, изъяла компьютер и проводила экспертизу на порнографию в роликах. По данным милиции, Андрей в то время уже нигде не работал и не учился, а затем ударился в бега — местонахождение Бурима правоохранителям было неизвестно.

Тело за лайки

В этой сомнительной истории как минимум две стороны. И если с той, что просит снять кофту и возбуждённо кричит, всё, увы, понятно, то ко второй есть вопросы: зачем вообще эту кофту снимать?

Давайте вспомним, как набрал популярность канал Rakamakafo. Правильно, за счёт пранков над подвыпившими девицами. "Первокурсницы разделись за айфон" — ролик с этим названием когда-то ворвался в русский YouTube, спровоцировав сильнейшую дискуссию. Формула, однажды успешно реализованная Соболевым, периодически всплывала каждый сентябрь: кто-нибудь из региональных затейников устраивает (обычно на посвящении студентов) конкурс на публичное раздевание, где главный приз — новый телефон марки Apple. Дискуссия вспыхивает вновь, девочек позорят на весь Интернет (и часть реальной жизни), но никто даже косо не посмотрит на ведущих — мол, парни-то тут при чём, просто позволили людям быть собой. В ситуации с Mellstroy все говорят о нём — и ни слова о второй стороне.

Мы ни в коем случае не защищаем Андрея. Мы понимаем разницу между студентками и детьми (пусть она и умещается в пару-тройку лет). Но ещё раз: зачем снимать кофту, зная, что на тебя смотрит 10–20 тысяч человек прямо сейчас (жертвы обычно знали)? Потому что вот этот взъерошенный индивид, утонувший в адреналине, пообещал пропиарить страницу во "ВКонтакте"? Странная, очень странная мотивация, и айфон в этом контексте смотрится не так уж мерзко.

Чтобы разобраться в ситуации, Лайф обратился к детскому психологу Светлане Прокопюк.

— Для детей этого возраста очень важен статус — дети многое готовы ради него делать. Модная одежда, гаджеты, украшения — всё это статус подчёркивает. Подобное бесстыдное использование тела в качестве объекта торговли может быть попыткой подростка получить желаемое. Получается, что статус важнее телесной безопасности. Есть ещё один момент — в этом возрасте формируется понятие интимности: осознание тела, границ этого тела, появляется интерес к разговорам такого рода. И на стыке этих двух процессов — желания стать заметным в глазах остальных и выработки отношения к своему телу — получается, что статус побеждает: ребёнку важнее утвердиться среди сверстников, а ценность интимности утрачивается, — говорит специалист.

Кроме этого, как рассказала Лайфу Светлана Прокопюк, большое влияние на поведение подростка оказывает и общество. В ток-шоу, в политических и экономических кругах педалируется ставка на эпатаж, на желание сделать что-то антисоциальное. И, может быть, это становится вкладом в поведение этих подростков — появляется стремление относиться к своему телу агрессивно. Возможно, подросток потом раскаивается, потому что понимает: столь безгранично наступательное использование своего тела не приводит к хорошему.

Не исключено, что дети пугаются совершённого поступка ещё из-за конечного результата — когда видят своё обнажённое тело на экране, доступное миллионам, у них происходит сдвиг.