В Роспотребнадзоре рассказали, что может снизить защиту организма от CoViD-19

В ведомстве отметили, что нужно контролировать соблюдение температурного режима в помещениях.

В Роспотребнадзоре заявили, что защита организма от инфекций, в том числе от коронавируса, может временно понизиться из-за переохлаждения, которое связано с резкими перепадами температуры осенью и зимой. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе ведомства.

— Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к CoViD-19, — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что нужно контролировать соблюдение температурного режима в помещениях, также необходимо следить за исправностью системы отопления и эффективностью работы нагревательного и отопительного оборудования.

Стоит отметить, что по нормам в игровых младшей, средней и старшей группы дошкольных организаций температура должна быть в пределах 21–23 градусов тепла, в спальных детских садов — около 20 градусов, в школьных кабинетах — 18–24 градуса, в палатах лечебно-профилактических учреждений — 20–26 градусов, в комнатах для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — не ниже 20 градусов со знаком плюс. А в жилых помещениях в организациях соцобслуживания граждан пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов — 20–22 градуса.

Для школьных кабинетов действуют санитарные требования к микроклимату, а пониженная температура повышает риск переохлаждения. Нормы температуры в классе и порядок действий при +16-17 °C собраны в хабе Life.ru.