В России предложили избавиться от рекламы в почтовых ящиках

Исключение хотят сделать для соцрекламы, справочно-информационных данных, а также газет и журналов официальных СМИ.

В Госдуме предложили запретить распространять рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жильцов. С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Виктор Зубарев, сообщают "Известия".

Документ с этим предложением парламентарий уже направил главам Минстроя и Минцифры РФ. Как утверждает директор Института развития правового общества Дарья Гладыш, регулирование рекламы в почтовых ящиках домов не подпадает под закон "О рекламе", поэтому контролировать объёмы спама, проходящие через них, пока невозможно.

— Нормы отсутствуют потому, что почтовые ящики находятся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций, то есть не принадлежат гражданам, — подчеркнул сам автор идеи Виктор Зубарев.

Кроме того, депутат заметил, что в прогрессивных странах распространение безадресной рекламы запрещено, так как почтовые ящики являются частной собственностью граждан. Уточняется, что есть предложение внести изменения в закон "О почтовой связи", добавив пункт о праве собственности жильцов на почтовые ящики, также дополнить закон "О рекламе" статьёй об ограничении использования ящиков и запретить распространение безадресной рекламы через них.

В качестве наказания было предложено установить админштрафы (2–2,5 тысячи рублей для физлиц, 4–12 тысяч для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для юрлиц).

Стоит отметить, что исключением должны стать социальная реклама, важные справочно-информационные данные, а также газеты и журналы официальных СМИ.

Данную инициативу уже поддержали в Общественной палате РФ, "Деловой России" и Общественном совете при Министерстве строительства и ЖКХ.