Роботы и коронавирус могут оставить мир без 85 миллионов рабочих мест к 2025 году

К этому же времени работа будет делиться между людьми и машинами поровну.

Пандемия коронавируса стала фактором, который ускорит внедрение новых технологий и автоматизации, в результате чего к 2025 году будет уничтожено 85 миллионов рабочих мест в 26 крупнейших развитых и развивающихся странах. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума The Future of Jobs 2020, передаёт Reuters.

— CoViD-19 ускорил появление того, что считалось будущим рынка труда, — рассказал управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди.

По результатам исследования, к 2025 году работа будет делиться между людьми и машинами поровну. И первым потребуется изучить новые навыки, чтобы продолжить выполнять свои обязанности. При этом создание рабочих мест во всём мире замедляется, а их уничтожение, напротив, ускоряется. Это происходит в основном за счёт того, что компании всё чаще используют технологии, а не людей для операций по вводу данных, учёту и администрированию.

— Задачи, в которых люди должны сохранять своё сравнительное преимущество, включают управление, консультирование, принятие решений, рассуждение, общение и взаимодействие, — говорится в исследовании.

Однако есть и хорошая новость, которая заключается в том, что более 97 миллионов рабочих мест появится в сфере ухода за больными, в технологических отраслях, таких как искусственный интеллект (ИИ), и в создании контента. Кроме того, ожидается рост спроса на специалистов в сфере "зелёной" экономики, инженерной деятельности, сфере облачных вычислений и разработки новых продуктов.