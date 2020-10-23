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Опубликовано 23 октября 2020, 14:11
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В Госдуме придумали, как защитить медсправки от подделки. Понадобится телефон

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Ответ теперь за Минздравом — туда направлены предложения.

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вносить медицинские справки в единую электронную базу и снабдить их QR-кодами для верификации. Свою инициативу парламентарий направил главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Появление электронной базы, по мнению депутата, решит проблему с мошенниками, которые продают гражданам поддельные медицинские справки. Такая мера по борьбе с фальшивками позволит любой организации быстро проверить подлинность предоставленного документа, считает он.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность создания электронной базы медицинских справок, а также системы верификации бумажных документов с помощью QR-кодов, — говорится в обращении, которое цитирует RT.

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Ранее сообщалось, что российская фигуристка Мария Сотскова дисквалифицирована на десять лет как раз таки из-за поддельной медицинской справки.

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Алёна Темирчиева
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