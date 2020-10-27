Депутат Госдумы назвал условие обязательной вакцинации от коронавируса в России

По его словам, это мера чрезвычайного характера.

Депутат Госдумы РФ, член Комитета по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что массовая обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции в России сейчас не рассматривается. В интервью радио Sputnik он отметил, что этот вопрос может встать только в крайнем случае.

По словам парламентария, условием проведения обязательной массовой вакцинации от CoViD-19 или любой другой вирусной инфекции является угроза для жизни большого числа населения страны. Депутат также заметил, что на данный момент столь масштабной опасности коронавирус не представляет, поэтому о такой мере речь не идёт.

— Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жёсткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока ещё цивилизованные страны к такому методу не прибегали. Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьёзной угрозы для жизни большого количества населения. Пока этот вопрос даже не рассматривается, — подчеркнул Куринный.

Кроме того, депутат нижней палаты парламента добавил, что прививание от инфекции должно быть добровольным решением каждого. По мнению члена Комитета Госдумы по охране здоровья, сейчас принять решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с социальной, ни с медицинской точки зрения. Он также заявил, что ещё нет того лекарства, которое имело бы смысл ставить всем.

— Пока эффективной вакцины не существует, это понятно. Мы создали одну из первых вакцин, но пока она не прошла соответствующие постклинические исследования. Мы можем говорить с хорошей долей уверенности, что она безопасна, но говорить об эффективности пока довольно сложно, — резюмировал Алексей Куринный.