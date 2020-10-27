В Госдуме предложили выдавать бесплатные медикаменты всем, кто лечится от коронавируса на дому

Отмечается, что в некоторых регионах уже введена аналогичная мера.

В Госдуме предложили обеспечивать необходимыми медикаментами всех россиян, которые лечатся от коронавируса на дому. Об этом говорится в письме депутата Ивана Сухарева главе Минздрава Мурашко, передаёт RT.

— Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, — говорится в документе.

Депутат отмечает, что сейчас всем пациентам с подозрением на коронавирус назначают "стандартный перечень" препаратов для амбулаторного лечения. При этом его минимальная стоимость во многих регионах обходится от двух тысяч рублей на человека.

Средства предлагается выделить из федерального бюджета, а единственным условием для получения должен стать полис ОМС. Сухарев также указывает на тот факт, что в Москве и Санкт-Петербурге подобный механизм уже работает и лекарства для амбулаторных пациентов предоставляются бесплатно.