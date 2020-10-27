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Регион
Опубликовано 27 октября 2020, 06:44
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В Госдуме предложили выдавать бесплатные медикаменты всем, кто лечится от коронавируса на дому

Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Отмечается, что в некоторых регионах уже введена аналогичная мера.

В Госдуме предложили обеспечивать необходимыми медикаментами всех россиян, которые лечатся от коронавируса на дому. Об этом говорится в письме депутата Ивана Сухарева главе Минздрава Мурашко, передаёт RT.

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Прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, — говорится в документе.

Депутат отмечает, что сейчас всем пациентам с подозрением на коронавирус назначают "стандартный перечень" препаратов для амбулаторного лечения. При этом его минимальная стоимость во многих регионах обходится от двух тысяч рублей на человека.

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Средства предлагается выделить из федерального бюджета, а единственным условием для получения должен стать полис ОМС. Сухарев также указывает на тот факт, что в Москве и Санкт-Петербурге подобный механизм уже работает и лекарства для амбулаторных пациентов предоставляются бесплатно.

Ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы допустил обязательную вакцинацию в России только в "крайнем случае".

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Сергей Тюленин
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