Госдума приняла закон о приоритете Конституции России над нормами международного права

Если в межгосударственных документах есть нормы, противоречащие основному закону РФ, они не будут выполняться.

Государственная дума приняла в третьем чтении блок законов, внесённых президентом России Владимиром Путиным и направленных на укрепление безопасности и суверенитета государства. Все они касаются новых норм Конституции РФ, которая теперь имеет приоритет над нормами международного права.

— В закон "О безопасности" вносится положение о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России, — сообщается на сайте нижней палаты парламента.