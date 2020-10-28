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Опубликовано 28 октября 2020, 10:46

Госдума приняла закон о приоритете Конституции России над нормами международного права

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Если в межгосударственных документах есть нормы, противоречащие основному закону РФ, они не будут выполняться.

Государственная дума приняла в третьем чтении блок законов, внесённых президентом России Владимиром Путиным и направленных на укрепление безопасности и суверенитета государства. Все они касаются новых норм Конституции РФ, которая теперь имеет приоритет над нормами международного права.

В закон "О безопасности" вносится положение о том, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации, в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России, — сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Ранее президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы ряд законопроектов в развитие поправок к Конституции РФ, одобренных на общероссийском голосовании.

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Алексей Дёмин
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