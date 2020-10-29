Названы преимущества "ранговой" системы начисления пенсий. Выплаты могут вырасти вдвое

Модель предполагает распределение пенсионеров по уровням в соответствии с рядом показателей.

Начисление пенсий по рангам выгоднее для россиян, поскольку в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счёт увеличения процентов от утраченного заработка. О преимуществах предложенной модели рассказал в беседе с Ura.ru автор инициативы — первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, "ранговая" система будет ориентирована на международные нормы, согласно которым пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка.

— Новая система должна учитывать подписание Россией 102-й конвенции Международной организации труда о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. У нас на сегодняшний день только 26%, — сказал Калашников и уточнил, что в некоторых странах эта доля доходит до 70%.