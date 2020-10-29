Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 октября 2020, 11:29

Названы преимущества "ранговой" системы начисления пенсий. Выплаты могут вырасти вдвое

Фото © Depositphotos

Фото © Depositphotos

Модель предполагает распределение пенсионеров по уровням в соответствии с рядом показателей.

Начисление пенсий по рангам выгоднее для россиян, поскольку в некоторых случаях позволит увеличить выплаты почти в два раза за счёт увеличения процентов от утраченного заработка. О преимуществах предложенной модели рассказал в беседе с Ura.ru автор инициативы — первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, "ранговая" система будет ориентирована на международные нормы, согласно которым пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка.

Новая система должна учитывать подписание Россией 102-й конвенции Международной организации труда о том, что пенсия должна быть не ниже 40% от утраченного заработка. У нас на сегодняшний день только 26%, — сказал Калашников и уточнил, что в некоторых странах эта доля доходит до 70%.

В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года
В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Как ранее сообщал Лайф, предложенная Калашниковым система предполагает распределение пенсионеров по рангам. Их может быть от 10 до 12, определяться они должны по "определённому перечню показателей", включая стаж, заработок и другие. При этом в разных рангах будут учитываться сочетания разных видов этих показателей.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar