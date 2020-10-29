В этом случае работник будет знать, какого разряда достиг и какие выплаты ему положены.

В Госдуме предложили новую систему начисления пенсий — "по рангам". Об этом рассказал первый зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников.

Планируется сделать десять разрядов, в зависимости от которых и будет производиться индексация. Кроме того, предлагается возобновить отчисления с зарплаты трудящихся в счёт будущих выплат.

— Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга, и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов. Есть определённый перечень показателей, которые определяют человека в тот или иной ранг, — пояснил Калашников в интервью РИА "Новости".

По его словам, человек, достигший определённого разряда, будет знать, какие выплаты ему положены. Кроме того, депутат отметил важность того, чтобы работник отчислял процент зарплаты в счёт будущей пенсии. Таким образом, отметил Калашников, он ощутит причастность к этим деньгам.