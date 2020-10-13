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Опубликовано 13 октября 2020, 20:04

В комитете Госдумы поддержали продление заморозки накопительной пенсии

Депутаты также выступили за увеличение ожидаемого периода выплаты.

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять законопроекты о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года, то есть ещё на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Ярослава Нилова, который в свою очередь воздержался при голосовании за эту инициативу.

Он отметил, что большинство депутатов также поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — до 264 месяцев. Нилов также подчеркнул, что оба документа являются бюджетообразующими — они заложены в свёрстанные параметры бюджета, но при этом нет необходимости в "синхронизации" их рассмотрения.

Самое главное, чтобы все эти законопроекты получили согласие Совета Федерации и были подписаны президентом до 1 января, — заключил Нилов.

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Напомним, законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года был внесён в Госдуму 30 сентября.

Ранее Лайф сообщал, что профсоюзы обратились к премьеру Михаилу Мишустину с предложением отменить в России накопительную часть пенсии, поскольку из-за неё возникают "правовые коллизии". В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал эту инициативу преждевременной.

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Фото © Pixabay

Варвара Романова
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