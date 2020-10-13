В комитете Госдумы поддержали продление заморозки накопительной пенсии

Депутаты также выступили за увеличение ожидаемого периода выплаты.

Комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате принять законопроекты о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2023 года, то есть ещё на год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Ярослава Нилова, который в свою очередь воздержался при голосовании за эту инициативу.

Он отметил, что большинство депутатов также поддержали увеличение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода — до 264 месяцев. Нилов также подчеркнул, что оба документа являются бюджетообразующими — они заложены в свёрстанные параметры бюджета, но при этом нет необходимости в "синхронизации" их рассмотрения.

— Самое главное, чтобы все эти законопроекты получили согласие Совета Федерации и были подписаны президентом до 1 января, — заключил Нилов.

Напомним, законопроект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года был внесён в Госдуму 30 сентября.