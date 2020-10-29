Начисление пенсий "по рангам" в Госдуме назвали личной идеей одного депутата

По мнению парламентария, нужны десять разрядов, на основании которых будет проводиться индексация выплат.

В Госдуме РФ заявили, что предложение о введении пенсий "по рангам" в нижней палате парламента не обсуждается. Это была личная инициатива одного из депутатов.

— В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР, — приводит "Интерфакс" слова вице-спикера Ольги Тимофеевой.

Она добавила, что ни о каких подобных серьёзных изменениях пенсионной системы речи идти не может. Инициативу надо сперва серьёзно обсудить и уже потом "вбрасывать в информационное пространство".

Напомним, первый зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий — "по рангам". Предполагается, что их будет десять. От уровня будет зависеть индексация выплат.