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Опубликовано 29 октября 2020, 14:14

Начисление пенсий "по рангам" в Госдуме назвали личной идеей одного депутата

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

По мнению парламентария, нужны десять разрядов, на основании которых будет проводиться индексация выплат.

В Госдуме РФ заявили, что предложение о введении пенсий "по рангам" в нижней палате парламента не обсуждается. Это была личная инициатива одного из депутатов.

В стенах Государственной думы эта позиция не обсуждалась. Это личное мнение депутата Калашникова из фракции ЛДПР, — приводит "Интерфакс" слова вице-спикера Ольги Тимофеевой.

Названы преимущества "ранговой" системы начисления пенсий. Выплаты могут вырасти вдвое
Названы преимущества "ранговой" системы начисления пенсий. Выплаты могут вырасти вдвое

Она добавила, что ни о каких подобных серьёзных изменениях пенсионной системы речи идти не может. Инициативу надо сперва серьёзно обсудить и уже потом "вбрасывать в информационное пространство".

Напомним, первый зампред Комитета ГД по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий — "по рангам". Предполагается, что их будет десять. От уровня будет зависеть индексация выплат.

В России поменялась система начисления пенсии
В России поменялась система начисления пенсии

Ранее в Минфине объяснили, почему не считают правильным индексировать пенсии всем. Там считают справедливым, если индексация пенсий будет проводиться только в отношении неработающих пенсионеров.

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Алексей Дёмин
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