Хладнокровные убийцы из банды Евстратова. Как в СССР вохровец и инспектор ГАИ держали в страхе московский бомонд

Оглавление Отважный инспектор Фоторобот не поможет Во все тяжкие Три дня на признание

Это произошло 8 июля 1985 года. На киностудии им. Горького не вышла на работу кассир Валентина Теленкова. Милая, приветливая женщина, мать-одиночка, она не отвечала на звонки обеспокоенных киношников. Вскоре выяснилось — вернувшийся с ночной гулянки сын Василий обнаружил мать убитой. Кто-то подло выстрелил женщине в спину и оставил умирать на крашеном полу крохотной квартиры.

Вещи и ценности оставались нетронутыми, поэтому сыщики МУРа первым делом задержали Василия, но многочасовой допрос ничего не дал. Оказалось, юноша ночью отмечал у друга первую зарплату, выпил лишнего и остался ночевать. Это спасло ему жизнь.

При повторном осмотре квартиры выяснилось — исчез ключ от сейфа на киностудии. Метнувшиеся на "фабрику кино" сыщики обнаружили, что сейф пуст. Добычей злоумышленников стали 30 тысяч рублей — сумма для середины 1980-х годов немаленькая.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

А когда эксперты определили, что Валентину Теленкову убили из пистолета системы Нагана, стало ясно, что кассир пала жертвой налётчиков, державших в страхе всю Москву. Более того — оказалось, что среди преступников есть сотрудник киностудии, а значит, под подозрение МУРа попадает чуть ли не весь московский бомонд: артисты, режиссёры, сценаристы и костюмеры.

Творческая интеллигенция сразу же стала выдвигать свои версии произошедшего. Фантазия у киношников была бурной, и уже к вечеру многие решили, что во всём виноват некий "любовник" Теленковой, коварно втёршийся в доверие к одинокой женщине. Но всё оказалось намного страшнее.

Отважный инспектор

На самом деле банда неизвестных преступников держала Москву в страхе уже долгое время. Всё началось со странного происшествия на пригородном шоссе. Инспектор ГАИ остановил для проверки документов грузовой фургон. Ему показалось, что водитель едет слишком неуверенно. Водитель грузовика совершенно спокойно вышел из кабины, но тут же выхватил пистолет и выстрелил в сотрудника Госавтоинспекции.

Гаишника спасла лишь реакция, наработанная во время службы в Афганистане. Он отпрянул в сторону, бросился на асфальт, откатился под патрульную машину и, вытащив табельное оружие, сделал предупредительный выстрел в воздух.

Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

Злоумышленник заскочил в кабину фургона и скрылся. План "Перехват" результатов не дал: брошенный фургон нашли неподалёку. Вскоре нашли и смертельно раненого водителя фургона. Он сжалился над голосовавшим мужчиной и решил его подвезти. Севший в кабину фургона неизвестный достал наган и выстрелил в водителя в упор, затем вытащил раненого в кювет и скрылся.

Тогда муровцы ещё не знали — инспектор, случайно остановивший фургон, сорвал налёт на инкассаторскую машину воинской части в Щербинке. В этот день из банка военные везли огромную сумму — три миллиона рублей! Грабители знали, что в уазике вооружён только офицер, солдат сопровождения имел при себе автомат, но патронов в нём не было. План был дерзким — на полном ходу протаранить грузовиком УАЗ, убить всех пассажиров и скрыться с деньгами. К счастью, этого не произошло.

Фоторобот не поможет

Что было известно МУРу? Немногое. С начала 1985 года на выезде из Москвы стали находить убитых водителей. Они подбирали голосовавшего на обочине мужчину, а, когда выезжали за город, тот хладнокровно убивал их, в упор стреляя из нагана в бок. Забирал только деньги — какую-то мелочь, рублей 10–30, и сразу же уходил.

По счастливой случайности после такого нападения выжил водитель Игорь Моргунов, владелец "Жигулей"; он-то и помог составить портрет преступника. Он описал его как мужчину устрашающего вида со сплющенным носом и сросшимися бровями. Подвёз он его только потому, что неизвестный был одет в форму гаишника.

Слева направо: Савченко, Евстратов, Костомаров. Фото © Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

Показания Моргунова совпали с показаниями уцелевшего инспектора ГАИ и водителя фургона, который от ран скончался в больнице. Однако найти в те годы в Москве человека по одному фотороботу было сложно. Не помогал и наган: подобное оружие было распространено в стране со времён войны — им вооружали инкассаторов, работников милиции и охрану.

Во все тяжкие

А преступники тем временем наглели. Вскоре мишенью стали не только частники, но и таксисты. Всех их останавливали в Свиблово, просили подвезти за город и убивали. А через несколько недель группа детей, катавшихся на велосипедах, обнаружила в ближайшем Подмосковье расстрелянный УАЗ, рядом с которым лежало пять бездыханных тел.

Сыщики МУРа быстро выяснили, что это группа инкассаторов из ближайшего к столице колхоза "Путь Ильича" — они везли из банка ссуду в размере 25 тысяч рублей. Злоумышленники без жалости расстреляли всех, даже бухгалтера, и скрылись. Гильз на месте преступления не оказалось, но смятые пули сомнений не оставляли: советских колхозников опять убили из нагана.

Спустя две недели нападение было совершено уже на московских инкассаторов, которые забирали выручку из овощных магазинов района Перово. Преступник действовал так же нагло: в форме милиционера он вплотную приблизился к инкассаторам, выходившим из магазина, в упор выстрелил несколько раз и, подхватив сумку с деньгами, скрылся.

Работники МУРа схватились за голову. Количество жертв росло, зацепок не было. Задержанных приходилось отпускать. Сыщики понимали — людей убивает не один человек, работает целая группа, но выйти на след не удавалось.

Три дня на признание

Эту возможность милиционерам дало ограбление кассы киностудии им. Горького: стало ясно, что в преступлении замешан один из сотрудников. Когда на студии провели инвентаризацию имущества, выяснилось, что из костюмерной пропали дорогие импортные вещи: костюмы, обувь и даже кожаный плащ Штирлица — тот самый, в котором актёр Вячеслав Тихонов снимался в фильме "17 мгновений весны".

Кадр фильма "17 мгновений весны" / "Кинопоиск"

А кроме того, из караульной режимного объекта исчезло пять револьверов системы Нагана и пачка патронов. По странному стечению обстоятельств начальник охраны киностудии Вячеслав Евстратов сразу после кражи взял отгулы и уехал к тёще под Тамбов.

Операция по доставке преступника в Москву оказалась сложной. Как рассказал в фильме "Расстрельная статья" (режиссёр Александр Ярославцев, кинокомпания "Версия") начальник отдела угрозыска Бабушкинского РОВД Александр Фролов, в Москву Евстратова везли под предлогом того, что ему надо дать показания. В пути преступник нервничал, а когда один из работников милиции с усмешкой показал другому карьер, в котором якобы убивали осуждённых на расстрел, побледнел.

Удивительно, но этот жестокий человек "поплыл" довольно быстро: на третий день он начал рассказывать все детали преступлений. Когда он назвал фамилию наводчика и главаря банды, сыщики были поражены: им оказался майор милиции, начальник отдела в управлении ГАИ Москвы Виктор Савченко. Он никогда не ходил "на дело", но был мозгом банды, разрабатывавшим все операции. Савченко задержали во дворе управления на глазах у коллег. Доказательством его вины стали украденные наганы, найденные в доме его тётки под Могилёвом.

Третьим членом банды оказался охранник киностудии Костомаров. Именно он, одетый в форму участкового, без проблем зашёл в квартиру Теленковой и хладнокровно застрелил женщину. Костомарова взяли на выходе из собственного жилья.

Соучастницей оказалась и жена Евстратова Елена — запуганная блондинка, работавшая продавцом в овощном магазине. Она в ужасе рассказывала следователям, что любимым развлечением выпившего мужа было стрелять в неё из пистолета, поставив у бетонной стены. Так садист, возомнивший себя лихим гусаром, проверял жену на "верность".

Выяснилось, что Евстратов был знаком с Савченко с юности: жили в одном доме. Позже стали вместе воровать дефицитные запчасти с АЗЛК, но оба мечтали о сладкой жизни и этого было мало. Тогда-то у Евстратова и возникла идея ограбить военных инкассаторов части, в которой он когда-то давно работал. Череду нападений на водителей машин и таксистов он объяснил просто: надо было "набить руку", чтобы не дрогнула, когда пойдёт "на дело".