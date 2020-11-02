В России могут разрешить изымать детей из семей по суду в течение 24 часов

Правительство также поддержало законопроект, но к нему критически настроена Общественная палата.

В случае выявления угрозы жизни или здоровью ребёнка в семье его могут отобрать у родителей в течение 24 часов по решению суда. Соответствующий законопроект может до конца года принять Госдума. Профильный Комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей уже поддержал внесение подобных поправок.

— Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза, — сообщила газете "Известия" глава комитета Тамара Плетнева.

Данный законопроект был внесён в Госдуму главой Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Ожидается, что депутаты рассмотрят проект закона в первом чтении на заседании 25 ноября.