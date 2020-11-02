В России могут разрешить изымать детей из семей по суду в течение 24 часов
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Правительство также поддержало законопроект, но к нему критически настроена Общественная палата.
В случае выявления угрозы жизни или здоровью ребёнка в семье его могут отобрать у родителей в течение 24 часов по решению суда. Соответствующий законопроект может до конца года принять Госдума. Профильный Комитет нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей уже поддержал внесение подобных поправок.
— Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза, — сообщила газете "Известия" глава комитета Тамара Плетнева.
Данный законопроект был внесён в Госдуму главой Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Ожидается, что депутаты рассмотрят проект закона в первом чтении на заседании 25 ноября.
Ранее Лайф сообщал о многодетной паре из Москвы, которая похитила свою восьмимесячную дочь из Центра содействия семейному воспитанию, отобранную у них ранее органами опеки.