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Опубликовано 2 ноября 2020, 18:11

World of Warcraft голосом Дроздова. Легендарный телеведущий раскрыл секреты нового игрового мира

Дополнение Shadowlands выйдет примерно через месяц.

Телеведущий Николай Дроздов, известный по передаче "В мире животных", провёл подробную экскурсию по World of Warcraft: Shadowlands. Это уже восьмое дополнение к знаменитой сетевой игре.

В своём фирменном стиле Дроздов описал повадки и предпочтения существ, которые населяют новые локации игры. Они будут доступны 24 ноября. Телеведущий рассказал о повадках пауков, трёхголовых животных, "чащобных хищников", "диких туманников" и даже "яркобрюхого клыкуна", которые встретятся геймерам на просторах игры.

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Ранее Дроздов стал героем спецпроекта российской версии журнала Vogue. Вместе с комиком Александром Гудковым он снялся в ролике, который посвящён экологичной коллекции модного дома Gucci.

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Алексей Дёмин
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