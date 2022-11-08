Что такое "кровавая Луна" и какой ещё она бывает

"Кровавая" Луна, бууу...

Тут журналисты не врут и глаза не обманывают — она действительно бывает красной. Это лунное затмение. То есть наступает полнолуние — и вдруг лунный диск начинает накрывать тень. Тень Земли. Она на время полностью загораживает от Луны Солнце. И тем не менее ночное светило не исчезает совсем. Его освещает свет, идущий от земной атмосферы. В это самое время солнечные лучи проходят сквозь неё по касательной и таким образом пересекают большую толщу воздуха. Точно так же, как и во время рассвета или заката. В результате коротковолновой синий свет рассеивается, а длинные красно-рыжие волны становятся более заметны.

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Однажды под голубой Луной

А это явление непосвящённых часто расстраивает: журналисты с утра обещают "голубую Луну", а вечером получается сплошной обман. Даже если с погодой везёт, то никакая она не голубая, а самая обыкновенная. Правильно, потому что от журналистов хорошего дождёшься после дождичка в четверг. Once in a blue moon, как говорят "у них". Хотя с точки зрения астрономии само явление, обозначенное как blue moon, — нечто куда более вероятное, чем слова, чего-то стоящие, а именно: случается каждые примерно лет семь.

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Определением "голубая Луна" из английской поговорки назвали довольно редкое событие, когда за один сезон случается не три полнолуния, как обычно, а целых четыре. В следующий раз так будет в 2027 году, потом в 2035-м. Надо сказать, в расчёт принимается не календарный сезон, а астрономический, который является промежутком между каким-нибудь равноденствием и каким-нибудь солнцестоянием. Например, нынешняя астрономическая осень началась 22 сентября, это был день осеннего равноденствия, а закончится 21 декабря — в день зимнего солнцестояния.

Впрочем, иногда для красного словца голубой Луной называют второе полнолуние за один календарный месяц. Это бывает гораздо чаще, но всё-таки это не совсем то самое явление.

Зловещая чёрная Луна

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Опять же, в классическом понимании это то же, что "голубая" Луна, только, скажем так, наоборот: в сезон умещается не четыре полнолуния, а четыре новолуния, то есть четыре безлунные ночи. И "чёрной" Луной тоже называют третье такое новолуние. Оно бывает ровно за четыре года до "голубой" Луны: то есть, к примеру, было в 2016-м и в следующий раз ожидается в 2023-м.

Но есть и другие интерпретации: "чёрной" Луной — по аналогии с "голубой" — любят пугать всякий раз, когда за месяц случается два новолуния (то есть каждые года три), когда бывает месяц вообще без новолуния или вообще без полнолуния. Кстати сказать, Луна не успевает пройти свой полный цикл только в феврале, ибо он даже в високосный год короче лунного месяца, составляющего 29,53 суток.

Суперлуние

Луна не всегда расположена на одном и том же расстоянии от Земли, оно меняется от 357 до 406 тысяч километров. Эти почти 50 тысяч километров дают некоторую разницу в видимых размерах и яркости диска. В перигее (на ближайшей к нам точке орбиты) он на 14% больше и на 30% ярче, чем в апогее (то есть в 406 тысячах километров). Момент перигея и есть суперлуние. Учёные, правда, не любят этого слова, для них это перигей.

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Полная суперлуна украшает небо довольно часто — два-три раза в год. Ближайший перигей по астрономическому календарю — 3 июля 2023 года. В прошлое суперлуние — в июле 2022 года — наш естественный спутник приблизился к нам на расстоянии 357 263 километра.

Оптический обман

Суперлуной иногда ошибочно называют явление, никак не связанное с текущим расстоянием спутника от планеты. Дело в том, что низко над горизонтом Луна всегда кажется огромной. Явление называется иллюзией Луны, или лунной иллюзией.

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Притом, представьте себе, учёные до сих пор спорят: она кажется больше или она кажется ближе? Более того, на сегодняшний день нет однозначного ответа на главный вопрос: почему так происходит? Дело в том, что по математическим расчётам угловой диаметр Луны у горизонта должен быть как раз чуть меньше, чем в зените. Есть несколько версий, все они как-то связаны с особенностями восприятия зрительной информации нашим мозгом. Одни говорят, у горизонта в поле зрения много земных объектов и рядом с ними Луна воспринимается крупнее, другие считают, что мозг воспринимает небесную сферу как не совсем симметричный купол и в этом вся проблема, третьи — что картинка "впереди" (то есть на горизонте) глазами считывается не так, как "над головой" (в зените).

А на самом деле Луна...

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Вообще, это интересный вопрос: а какого, например, цвета Луна на самом деле? С Земли она в основном видится бело-жёлтой, но стоит только нам взять телескоп и посмотреть вооружённым глазом — и мы уже видим холодные серые оттенки. Большинство наблюдателей сходятся на определении "цементный" цвет.

Фото © NASA

Это приспособление называется гномон. В древности так именовали вертикальный шест, с помощью которого определяли высоту Солнца, — проще говоря, его тень служила стрелкой солнечных часов. В данном случае преследуются несколько иные цели — максимально точно определить размер, положение и цвет объектов на фотографии.

Эту штуку установил экипаж "Аполлона-17" в 1972 году. На снимке отчётливо видно, что поверхность не везде одинакового оттенка — видите рыжеватые тона с правой стороны? В архивах NASA эту фотосессию с тех пор хранят под названием orange soil — "оранжевая почва". Планетологи полагают, что основной убийственный серый цвет обеспечивает Луне покрывающий её слой мельчайшей пыли, а под ней скрывается довольно много бурого.