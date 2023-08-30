Загадка экватора: Необъяснимый феномен в Тихом океане не даёт покоя учёным По расчётам, это место должно первым нагреваться из-за глобального потепления, но оно как будто отделено от остальной планеты и её климатических порядков: никакого потепления там нет. Более того, за последние годы там даже чуть похолодало. 29 августа, 22:44 Учёные исследуют загадочное явление "холодного языка" в Тихом океане. Обложка © Shutterstock

Само по себе это явление в принципе хорошо объяснимо: речь идёт о невидимой полосе немного более прохладной воды, которая тянется вдоль экватора в Тихом океане от Южной Америки по направлению на запад.

Там работает примерно такая схема: со стороны Антарктиды, из Южного океана к северу, всё время движется холодное течение — так называемое течение Гумбольдта. Эта холодная вода и, соответственно, воздух создают собой сильный контраст с тёплым воздухом на экваторе, и от этого усиливается тот ветер, который несёт горячий воздух от чилийских и перуанских берегов на запад, туда, где прохладнее, — восточный пассат. Этот восточный (дующий с востока) ветер вместе с собой несёт в сторону Индонезии и тёплые верхние воды океана. За счёт этого на место них из глубины вынуждена подниматься вода более прохладная. Таким образом вдоль экватора образуется то, что климатологи назвали Тихоокеанским экваториальным холодным языком.

Ранее Лайф писал о явлении Эль-Ниньо, когда раз в несколько лет происходит обратный процесс: тёплый воздух несётся вдоль экватора слева направо, с запада на восток, и обрушивает ливни на латиноамериканские берега. Так вот, Эль-Ниньо —это некое загадочное отклонение от нормы, а движение справа налево и экваториальный холодный язык считаются относительно нормальной ситуацией.

Но есть одна вещь, которую учёные пока как следует не понимают. А именно: климатологи, как известно, отслеживают ситуацию с глобальным потеплением и изучают, как оно работает в разных частях Земли. К примеру, они обнаружили, что в Арктике и Антарктиде теплеет гораздо быстрее, чем где бы то ни было ещё. Но в целом, с точки зрения логики, если на всей планете становится теплее, то теплее хоть на сколько-нибудь должно становиться абсолютно везде. Но в реальности оказывается, что есть такие места, где общие законы изменения климата почему-то не работают абсолютно. Так вот, этот холодный язык — как раз такое место. К примеру, вот один из вариантов того, что учёные ожидали увидеть в Тихом океане за последние десятилетия. Как легко понять, чем более насыщенный красный цвет мы видим, тем теплее должно было становиться. То есть климатологи рассчитывали увидеть не холодный, а, наоборот, горячий язык.

Один из вариантов моделирования изменения температуры в Тихом океане за последние десятилетия. Фото @ Nature

А вот что происходит в реальности. Это данные анализа, проведённого климатологами британского Центра Хэдли (HadISST).

Данные анализа изменения температур в Тихом океане за последние десятилетия. Фото @ Nature

Учёные собрали все доступные данные о том, какая в Тихом океане была температура за последние примерно сорок лет, и обнаружили нечто невероятное: эта зона не только не нагрелась, а даже чуть охладилась. Пусть всего на полградуса, но тем не менее — как?

И на этот вопрос чёткого ответа пока нет. Есть соображения, что каким-то образом на это может влиять опять же Антарктида. Как вариант, что-то происходит из-за таяния ледников. В конце концов, наверняка ещё не всё ясно с тем, как работают глубоководные океанические течения. Например, на том же самом экваторе в Тихом океане ещё в середине прошлого века заметили ещё один феномен: в выше упомянутой нормальной ситуации, когда поверхностные воды смещаются к западу, на глубине метров в сто течение идёт в противоположном направлении — на восток. Его назвали течением Кромвеля, или Экваториальным подводным течением (EUC). И учёные по сей день разбираются, чем оно вызвано и как все эти течения друг с другом взаимосвязаны.

Стоит отметить, что это не просто научная головоломка. Климатологи подчёркивают, что загадка холодного языка сильно меняет общий сценарий развития событий не только в Тихом океане, но и на континентах. По их словам, от дальнейшего поведения этого языка будет зависеть вопрос, охватит ли в итоге Калифорнию нескончаемая засуха и усилятся ли в Австралии природные пожары.

Авторы Адель Романенкова