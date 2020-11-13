При этом он отметил, что у человека одновременно могут быть признаки сразу двух заболеваний.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, какие симптомы испытывает человек при коронавирусной инфекции и гриппе.

— При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. <…> В более тяжёлых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть лёгкого может перестать вентилироваться, — отметил вирусолог.

Как уточнил вирусолог, дополнительно у пациента может возникнуть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезнуть обоняние и вкус.

Проявления гриппа немного отличаются от симптомов коронавируса, заметил медик. По его словам, симптомы гриппа выражены по-разному у ребёнка, взрослого и пожилого человека.

— У не новорождённых детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъём температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. <…> Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложнённого течения может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с CoViD-19 развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках, — пояснил Викулов.

Также врач подчеркнул, что у человека могут быть одновременно симптомы как коронавируса, так и гриппа.