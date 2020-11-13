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Регион
Опубликовано 13 ноября 2020, 20:46

Жители села в Хабаровском крае собирают 900 тысяч на тёплый туалет для Дома культуры

Для решения ситуации понадобилось вмешательство врио губернатора Михаила Дегтярёва.

Видео © LIFE

Жители села Матвеевка Хабаровского края начали сбор средств на строительство тёплого туалета для местного Дома культуры, почты и фельдшерско-акушерского пункта. Проект благоустройства оценили в 900 тысяч рублей. Лайф побывал на месте и взглянул на ситуацию.

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Идея постройки общественного туалета тёплого появилась давно. Я подходила к главе поселения, узнавали, какие есть программы финансирования, но это всё очень долго, требуется много бумаг собирать, а конкурсы проходят раз в год, — рассказала журналистам работница Дома культуры Людмила Шмидт.

По её словам, в один момент ей предложили создать благотворительный фонд для реализации задуманного, с этого всё и началось. Деньги на строительство жертвуют как местные предприниматели, так и жители поселения. Однако не все односельчане отнеслись к инициативе с таким же восторгом, поскольку строительство общественных мест — это задача государства, а не их самих.

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О сложившейся ситуации стало известно врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву. Он также раскритиковал местные власти, которые, по его словам, "недорабатывают, плохо справляясь со своими обязанностями", ведь иначе проблема людей была бы давно решена. Он поручил найти финансирование и в кратчайшие сроки закрыть вопрос.

Ранее Лайф рассказывал о ситуации в селе Айкино в Коми, где, несмотря на ужасное состояние дорог, строят фонтан из гранита за 2 миллиона.

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Сергей Тюленин
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