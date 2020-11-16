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Опубликовано 16 ноября 2020, 11:34

В России предложили увеличить до трёх лет срок гарантии на технику

Депутат подозревает, что производители искусственно сокращают длительность службы товаров.

Производители и продавцы зачастую искусственно сокращают срок службы так называемых товаров длительного пользования — это бытовая техника, смартфоны и прочее. Ломаются они сразу по истечении гарантии. Такого мнения придерживается депутат Госдумы Алексей Кобилев и предлагает увеличить минимальный гарантийный срок до трёх лет.

По данным News.ru, запрос с такой инициативой парламентарий направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. В нём Кобилев отметил, что закон не обязует производителя или продавца давать гарантию на какой-либо минимальный срок. Если договором купли-продажи такие временные рамки не установлены, то он автоматически ограничивается всего двумя годами.

В связи с вышеизложенным прошу Вас дать указание проанализировать целесообразность внесения изменений в закон о ЗПП (закон "О защите прав потребителей". — Прим. Лайфа) в части увеличения минимального гарантийного срока в отношении товаров со дня передачи их потребителю до трёх лет, — написал депутат.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с возвратом НДС за покупки. Для этого злоумышленники создают сайты с названиями вроде "Единый центр компенсации НДС", внешне напоминающие сайты государственных структур.

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Алексей Дёмин
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