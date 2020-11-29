Танковый таран. Как танкист Дмитрий Комаров в одиночку одолел фашистский бронепоезд

Это случилось летом 1944 года по время знаменитой Бобруйской операции в Белоруссии, когда советские войска прорвали оборону противника и 15-я гвардейская танковая Речицкая бригада устремилась на запад — в тыл фашистов. Главной её задачей было перерезать железную дорогу Лунинец — Бобруйск. Перед вторым батальоном бригады была поставлена более конкретная цель — отбить у немцев железнодорожную станцию Чёрные Броды.

Фашисты стояли за неё насмерть, ведь снабжение их армий практически целиком зависело от работы железной дороги. Защиту живой силы противника и артиллерийских 75-миллиметровых орудий осуществлял и тяжёлый немецкий бронепоезд, который немцы специально подогнали к Чёрному Броду.

Второй танковый батальон прорывался к железнодорожной станции по полю, вдоль железной дороги. По танкам без перерыва били немецкие орудия, а с левой стороны в зоне видимости появился и сразу же открыл огонь из мощных пушек фашистский бронепоезд.

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Танкистам пришлось несладко. Прячась в складках рельефа и умело избегая огня вражеских батарей, Дмитрий Комаров со своим Т-34 оказался впереди всех на левом фланге сражения. Здесь он очутился под перекрёстным огнём артиллерии и бронепоезда, ближайшие орудия которого тут же сосредоточили свой огонь на танке Комарова. Чтобы выжить и выполнить приказ, Комаров решил не только держаться как можно ближе к бронепоезду, но и атаковать его центральную бронеплощадку.

Подвиг

Фото © Wikipedia

Экипажу Т-34 удалось не только вплотную подойти к поезду, но и прямым попаданием вывести из строя пушки на центральной бронеплощадке. Однако, расстреляв боезапас, Т-34 остался практически беззащитным. Как раз в это время прямо в башню советского танка попал немецкий снаряд из артиллерийского орудия. На какой-то миг боевая машина остановилась, наступила тишина. Экипаж был оглушён, а командир — серьёзно ранен в голову. — Товарищ лейтенант! Горим! — крик 18-летнего водителя танка Михаила Бухтуева привёл в чувство Комарова.

Преодолевая страшное головокружение и навалившуюся слабость, размазывая стекающую по лицу кровь, командир Т-34 должен был осознать — для него и его экипажа бой окончен. Снарядов нет, танк горит, наводчик Петрухин не отвечает, заряжающий Хисматуллин убит. Самое лучшее — покинуть танк, пока не сгорели заживо. Но Комаров принял другое решение. — Идём на таран, бей в колёса! — приказал лейтенант водителю Бухтуеву.

Объятый пламенем Т-34 начал разгоняться. Вскоре он уже догнал бронеплощадку, на скорости выскочил на железнодорожную насыпь и с ходу врезался в поезд. От мощного удара танка бронепоезд дрогнул — сошли с рельсов и опрокинулись сразу три площадки бронепоезда вместе с орудиями и пулемётами. Огромная махина оказалась надолго выведенной из строя.

Немцы на какое-то время растерялись, не ожидая столь дерзкого поступка. В первые минуты они были уверены, что все, кто был в танке, погибли — машина горела и не подавала признаков жизни, а фашисты были заняты бронепоездом. Но неожиданно командирский люк Т-34 открылся — и из танка выскочил всё ещё живой Комаров. Он единственный выжил из всего экипажа. При столкновении Т-34 с бронепоездом водитель Бухтуев тоже погиб.

К лейтенанту сразу же бросились два фашистских автоматчика. Они были уверены, что возьмут героя живьём, но Комаров выхватил из кармана пистолет, на месте уложил обоих врагов, перебрался через насыпь железной дороги, спрыгнул с другой стороны и скрылся в лесу. За его спиной взорвался и догорал верный Т-34.

Фото © ТАСС

Вдохновлённые подвигом Комарова, танкисты из второго батальона рванули вперёд и, выиграв бой, освободили станцию Чёрные Броды, выполнив таким образом приказ и перерезав снабжение фашистов.

Уйти далеко Комаров не сумел. Пробежав всего несколько десятков метров, он потерял сознание от кровопотери и контузии и пролежал в лесу несколько дней, пока его не нашла группа разведчиков. Героя отправили в госпиталь. После лечения Комаров вернулся в родную часть. Ему и погибшему водителю танка Михаилу Бухтуеву "за мужество и отвагу, проявленные в бою", были присвоены звания Героев Советского Союза.

Несмотря на то что Комаров остался жив, Звезду Героя ему подержать в руках так и не удалось. 4 сентября 1944 года, то есть за 22 дня до официального присвоения звания Героя гвардии, лейтенант Дмитрий Комаров геройски погиб в бою и был с воинскими почестями погребён на кладбище польского селения Заторы на берегу реки Нарев. Такова была цена победы — мало кто из героев оставался в живых до конца.

Биография Комарова стала известна уже после войны. Первые публикации за авторством Пригарова появились в 1946 и 1947 годах в местной районной газете "За коммунизм". После окончания школы Дмитрий Комаров работал счетоводом на железной дороге в районном городке Шахунья. Именно его дружба с точными науками дала ему шанс поступить после мобилизации в 1941 году в автомобильно-мотоциклетное училище в городе Ветлуге.

Наградной лист. Фото © Wikipedia

Боевое крещение получил, воюя командиром танка Т-34 в Орловских лесах на Брянском фронте. Сослуживцы вспоминали, что самые сильные впечатления на молодого офицера произвели встреча с жителями оккупированной немцами деревни и их рассказы о зверствах фашистов.

Позже вместе с другими танкистами Комаров был переброшен на Белорусский фронт. Воевал на Жлобинском направлении, в бою под деревней Каменка был ранен и потерял танк. Вернувшись из госпиталя, готовился к боям за Калинковичи, но неожиданно обострившаяся рана спасла Комарову жизнь. Пока в госпитале вынимали из ноги оставшуюся там пулю, весь экипаж лейтенанта погиб. Узнав об этом, молодой горячий офицер стал ещё больше рваться на фронт — хотел отомстить за смерть товарищей.