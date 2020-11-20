В Госдуме предложили штрафовать водителей за превышение скорости на 1 км/ч

По мнению депутата, надо повышать в стране культуру езды за рулём.

Превышение разрешённой скорости движения транспорта даже на 1 км/ч должно наказываться штрафом. С такой инициативой выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. Он пояснил, что введение столь жёстких мер поможет в борьбе с лихачами на дорогах.

— Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД, — заявил депутат агентству городских новостей "Москва".

Он напомнил, что в случае такого превышения на экзамене курсант не получил бы водительские права. Васильев добавил, что главным фактором возникновения ДТП является превышение скорости. Потому необходимо отменить дельту в 20 км/ч.

— Нужно ещё раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти, — подчеркнул парламентарий.

Отметим, согласно действующему законодательству, превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч наказывается штрафом в размере 500 рублей. При большем мера наказания становится серьёзнее. А вот за превышение до 20 км/ч могут вынести лишь предупреждение.