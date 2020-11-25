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Регион
Опубликовано 25 ноября 2020, 14:36

Дума приняла закон о Госсовете РФ

Фото © duma.gov.ru

Фото © duma.gov.ru

Документ направлен на реализацию новых норм конституции.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о Государственном совете РФ, призванный обеспечить согласованность действий органов публичной власти. Инициатива была внесена российским лидером Владимиром Путиным для исполнения поправок к конституции.

Госсовет возглавит президент, заняв пост его председателя. Для решения текущих вопросов будет сформирован президиум, его состав определит глава государства. Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета будут созданы комиссии, могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

Государственный совет не будет иметь властных полномочий, он должен лишь согласовывать работу всех уровней власти. При этом он сможет инициировать законопроекты и готовить для президента предложения по строительству, развитию федерализма и социально-экономическим целям, обсуждать ключевые кадровые вопросы и бюджет, разрабатывать критерии эффективности регионов и следить за их достижением. На заседания госсовета смогут быть приглашены чиновники и представители организаций.

Ранее политолог Александр Малахов назвал закономерным создание Госсовета. По его словам, это ожидаемое действие, "которое рано или поздно просто обязано было произойти".

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Эмила Сидорова
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