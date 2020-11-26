Международная станция вырабатывает свой срок, оборудование начнёт выходить из строя.

России стоит сосредоточиться на создании собственной национальной космической станции, ведь уже сейчас ряд элементов МКС повреждены, а с 2025 года количество поломок приобретёт лавинообразный характер. Такое мнение на заседании Совета РАН по космосу высказал член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв.

— До 2025 года Россия имеет обязательства участия в программе МКС. Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, — приводит слова топ-менеджера портал "Научная Россия".

Согласно данным РКК "Энергия", траты России на поддержание работоспособности российской части МКС оцениваются в 10–15 миллиардов рублей и "слишком велики". Также Соловьёв представил возможный облик российской орбитальной станции с открытой архитектурой. Он отметил, что за счёт заменяемости модулей станции срок её существования будет практически неограничен.

По версии разработчиков, перспективная Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет состоять из 3–7 модулей. Экипаж — от 2 до 4 человек. Кроме того, станция сможет существовать в автономном режиме, без присутствия людей на борту. Предлагается начать развёртывать станцию после 2024 года, однако точные сроки проекта не определены.