В России предложили ввести "Семейный индекс"

Размер льгот и скидок будет складываться из нескольких показателей.

В России предлагают ввести льготную программу для семей, которая будет основана на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества, сообщает RT.

С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова. По её мнению, поощрение семей льготами приведёт к улучшению демографической ситуации и качества развития нового поколения. Назвать программу предлагается "Семейный индекс".

Среди предлагаемых льгот есть уменьшение процентной ставки по ипотеке, скидки на приобретение мебели, автомобиля, а также отделочных и строительных материалов российского производства.

Увеличивать коэффициент "семейного индекса" Строкова предлагает за создание семьи и рождение трёх детей, участие и победу ребёнка в соревнованиях и конкурсах разного уровня, окончание школы, колледжа или вуза с отличием, получение дополнительного образования (музыкальная школа, художественная школа, театральная школа), спортивные достижения.

Депутат уточнила, что "семейный индекс" — это пока идея, которая требует проработки. Кроме того, ни в одной стране мира нет аналогов подобной программы, заметила она. Письмо с описанием своей инициативы Строкова направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.