Только 5% россиян следуют списку покупок при походе в магазин — исследование

А 52% опрошенных покупают товар вне списка, если на него есть скидка.

Россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану. Перед походом в магазин 85% опрошенных пишут список нужных вещей, но только 5% не выходят за его рамки. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки "Сбермаркет" и компании ResearchMe.





Чаще всего причиной импульсивных покупок становятся продукты питания по акции — так ответил 61% опрошенных. Больше половины респондентов выбирают в качестве спонтанной траты покупку носков или нижнего белья. На третьем месте — покупка одежды: внезапно приобрести новый предмет гардероба может позволить себе каждый третий россиян. При этом только 6% респондентов готовы незапланированно купить верхнюю одежду, если им очень понравилась вещь.