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Регион
Опубликовано 27 ноября 2020, 14:02
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Только 5% россиян следуют списку покупок при походе в магазин — исследование

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

А 52% опрошенных покупают товар вне списка, если на него есть скидка.

Россияне планируют покупки заранее, но не следуют плану. Перед походом в магазин 85% опрошенных пишут список нужных вещей, но только 5% не выходят за его рамки. К такому выводу пришли аналитики сервиса доставки "Сбермаркет" и компании ResearchMe.

"Чёрная пятница" в супермаркетах. Акции в "Пятёрочке", "Яндекс.Лавке" и других магазинах
"Чёрная пятница" в супермаркетах. Акции в "Пятёрочке", "Яндекс.Лавке" и других магазинах

Чаще всего причиной импульсивных покупок становятся продукты питания по акции — так ответил 61% опрошенных. Больше половины респондентов выбирают в качестве спонтанной траты покупку носков или нижнего белья. На третьем месте — покупка одежды: внезапно приобрести новый предмет гардероба может позволить себе каждый третий россиян. При этом только 6% респондентов готовы незапланированно купить верхнюю одежду, если им очень понравилась вещь.

Женщины больше мужчин склонны к спонтанным тратам — 72% против 28% соответственно. При этом 40% опрошенных россиян сообщили, что в этом году стараются отказываться от лишних покупок и трат.

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Виктория Александрова
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