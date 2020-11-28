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Регион
Опубликовано 28 ноября 2020, 22:05

В Госдуме призвали жёстче отвечать на провокации США у границ России

Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Фото © Минобороны РФ / ТАСС

Парламентарий считает, что можно даже открывать предупредительный огонь.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что необходимо более решительно отвечать на действия США у государственных границ России. Сдержанная реакция РФ на действия других стран, по его мнению, только провоцирует их на чрезмерно дерзкое поведение.

Мы сдержанные и говорим о том, что нужен мир во всём мире и что ни в коем случае не нужно поддаваться на провокацию, но здесь нужно определить для себя чёткую грань: там, где мы сдержанные, и там, где речь идёт о репутации государства, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По мнению парламентария, РФ спровоцировала Америку тем, что слишком сдержанно отреагировала на инцидент со сбитым вертолётом Ми-24.

Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника, — эмоционально высказался Шерин.

Ранее сегодня российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолёта ВВС США, который был обнаружен над нейтральными водами Чёрного моря и приближался к госгранице.

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Алексей Дёмин
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