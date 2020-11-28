"Превращается в американский протекторат". В Госдуме сочли Украину одной из самых зависимых стран мира

При этом ситуация может ещё усугубиться с приходом к власти в США Джо Байдена.

Украина является одной из самых зависимых стран мира и постепенно утрачивает свой суверенитет. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

По её мнению, результатом вмешательства США стали два майдана и конфликт в Донбассе, а Украина из экономически развитой страны превратилась в "чёрную дыру Европы".

— Как и многие другие страны — жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат, — подчеркнула Панина в интервью РИА "Новости".

Депутат добавила, что ситуация может усугубиться с приходом к власти в США Джо Байдена. Панина напомнила о контактах экс-президента Украины Петра Порошенко с американским демократом, который общался с украинским лидером "как начальник с подчинённым", и не исключила, что такая же ситуация возможна и с нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским.