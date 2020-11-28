"Превращается в американский протекторат". В Госдуме сочли Украину одной из самых зависимых стран мира
При этом ситуация может ещё усугубиться с приходом к власти в США Джо Байдена.
Украина является одной из самых зависимых стран мира и постепенно утрачивает свой суверенитет. Об этом заявила член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
По её мнению, результатом вмешательства США стали два майдана и конфликт в Донбассе, а Украина из экономически развитой страны превратилась в "чёрную дыру Европы".
— Как и многие другие страны — жертвы "цветных революций", Украина утрачивает свой суверенитет, превращаясь в американский протекторат, — подчеркнула Панина в интервью РИА "Новости".
Депутат добавила, что ситуация может усугубиться с приходом к власти в США Джо Байдена. Панина напомнила о контактах экс-президента Украины Петра Порошенко с американским демократом, который общался с украинским лидером "как начальник с подчинённым", и не исключила, что такая же ситуация возможна и с нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что в 2020 году в бюджете страны сформировалась "огромная дыра" размером как минимум в 40 миллиардов гривен или почти 1,4 миллиарда долларов. В то же время Международный валютный фонд отказался оказывать Киеву экстренную помощь.
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